Быстрый перекус или неожиданное угощение – эта намазка пригодится много раз. Это сочетание ингредиентов создает такую вкусовую гармонию, с которой не сравнится ни одна закуска даже из самых дорогих ингредиентов.

Даже если у вас есть всего несколько минут, вы можете угостить себя вкусным перекусом или подать к столу оригинальную и изящную закуску. Как приготовить вкусную закуску за считанные минуты? Время : 10

: 10 Порций: 4 Ингредиенты:

– 200 граммов тунца;

– 125 граммов сливочного сыра;

– 1 лук;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– горстка зеленого лука;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Тунец и сливочный сыр перемешиваем в миске. Лук мелко нарезаем, добавляем и тоже перемешиваем. Заправляем лимонным соком, солим, перчим и последний раз хорошо перемешиваем. Подаем с любимым хлебом или в корзинках. А если вам нравятся средиземноморские оттенки, то обязательно попробуйте этот рецепт. Как сделать сливочную намазку с оливками? Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 100 граммов оливок без косточек;

– 1 столовая ложка каперсов;

– пол зубчика чеснока;

– щепотка перца чили;

– 60 миллилитров оливкового масла;

– веточка базилика;

– 30 граммов тертого пармезана;

– 100 граммов сливочного сыра. Приготовление: В чашу блендера положите оливки без косточек, каперсы, пол зубчика чеснока, несколько листочков базилика и тертый пармезан или другой твердый сыр на ваш вкус. Долейте немного масла, добавьте чили и взбейте все до однородной массы. Далее введите сливочный сыр и еще раз тщательно взбейте, чтобы ингредиенты полностью соединились. Храните готовую оливковую намазку в стеклянной баночке в холодильнике не дольше трех дней. Приятного аппетита! А как приготовить домашний майонез? На самом деле, сделать майонез дома проще, чем пойти за ним в магазин.

Для этого нужно только 1 яйцо и простые ингредиенты.

Домашний продукт на вкус лучше, но хранится меньше времени.