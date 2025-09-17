Даже вкуснее икры: намазка с тунцом, которую вы сделаете за минуту
Быстрый перекус или неожиданное угощение – эта намазка пригодится много раз. Это сочетание ингредиентов создает такую вкусовую гармонию, с которой не сравнится ни одна закуска даже из самых дорогих ингредиентов.
Даже если у вас есть всего несколько минут, вы можете угостить себя вкусным перекусом или подать к столу оригинальную и изящную закуску. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "Смачненьке".
Как приготовить вкусную закуску за считанные минуты?
- Время: 10
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов тунца;
– 125 граммов сливочного сыра;
– 1 лук;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– горстка зеленого лука;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Тунец и сливочный сыр перемешиваем в миске.
- Лук мелко нарезаем, добавляем и тоже перемешиваем.
- Заправляем лимонным соком, солим, перчим и последний раз хорошо перемешиваем.
- Подаем с любимым хлебом или в корзинках.
А если вам нравятся средиземноморские оттенки, то обязательно попробуйте этот рецепт от портала Shuba.
Как сделать сливочную намазку с оливками?
- Время: 5 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов оливок без косточек;
– 1 столовая ложка каперсов;
– пол зубчика чеснока;
– щепотка перца чили;
– 60 миллилитров оливкового масла;
– веточка базилика;
– 30 граммов тертого пармезана;
– 100 граммов сливочного сыра.
Приготовление:
- В чашу блендера положите оливки без косточек, каперсы, пол зубчика чеснока, несколько листочков базилика и тертый пармезан или другой твердый сыр на ваш вкус.
- Долейте немного масла, добавьте чили и взбейте все до однородной массы.
- Далее введите сливочный сыр и еще раз тщательно взбейте, чтобы ингредиенты полностью соединились.
- Храните готовую оливковую намазку в стеклянной баночке в холодильнике не дольше трех дней.
Приятного аппетита!
А как приготовить домашний майонез?
- На самом деле, сделать майонез дома проще, чем пойти за ним в магазин.
- Для этого нужно только 1 яйцо и простые ингредиенты.
- Домашний продукт на вкус лучше, но хранится меньше времени.