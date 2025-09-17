Навіть смачніша за ікру: намазка з тунцем, яку ви зробите за хвилину
- Для намазки з тунцем змішайте 200 грамів тунця, 125 грамів вершкового сиру, 1 цибулю, 2 столові ложки лимонного соку, зелень, сіль та перець.
- Для вершкової намазки з оливками змішайте 100 грамів оливок, 1 ложку каперсів, пів зубчика часнику, перець чилі, оливкова олія, базилік, пармезан та вершковий сир.
Швидкий перекус або неочікуване частування – ця намазка стане у пригоді багато разів. Це поєднання інгредієнтів створює таку смакову гармонію, з якою не зрівняється жодна закуска навіть з найдорожчих інгредієнтів.
Навіть якщо ви маєте лише кілька хвилин, ви можете почастувати себе смачним перекусом або подати до столу оригінальну і витончену закуску. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Смачненьке".
Як приготувати смачну закуску за лічені хвилини?
- Час: 10
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів тунця;
– 125 грамів вершкового сиру;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– жменька зеленої цибулі;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Тунець та вершковий сир перемішуємо у мисці.
- Цибулю дрібно нарізаємо, додаємо і теж перемішуємо.
- Заправляємо лимонним соком, солимо, перчимо і востаннє гарно перемішуємо.
- Подаємо з улюбленим хлібом або в корзинках.
А якщо вам до вподоби середземноморські відтінки, то обовʼязково спробуйте цей рецепт від порталу Shuba.
Як зробити вершкову намазку з оливками?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів оливок без кісточок;
– 1 столові ложка каперсів;
– пів зубчика часнику;
– дрібка перцю чилі;
– 60 мілілітрів оливкової олії;
– гілочка базиліка;
– 30 грамів тертого пармезану;
– 100 грамів вершкового сиру.
Приготування:
- У чашу блендера покладіть оливки без кісточок, каперси, пів зубчика часнику, кілька листочків базиліку та тертий пармезан або інший твердий сир на ваш смак.
- Долийте трохи олії, додайте чилі й збийте все до однорідної маси.
- Далі введіть вершковий сир і ще раз ретельно збийте, щоб інгредієнти повністю поєдналися.
- Зберігайте готову оливкову намазку у скляній баночці в холодильнику не довше трьох днів.
Смачного!
А як приготувати домашній майонез?
- Насправді, зробити майонез вдома простіше, ніж піти за ним у магазин.
- Для цього потрібно лише 1 яйце та прості інгредієнти.
- Домашній продукт смакує краще, але зберігається менше часу.