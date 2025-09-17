Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Навіть смачніша за ікру: намазка з тунцем, яку ви зробите за хвилину
17 вересня, 08:54
2

Навіть смачніша за ікру: намазка з тунцем, яку ви зробите за хвилину

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Для намазки з тунцем змішайте 200 грамів тунця, 125 грамів вершкового сиру, 1 цибулю, 2 столові ложки лимонного соку, зелень, сіль та перець.
  • Для вершкової намазки з оливками змішайте 100 грамів оливок, 1 ложку каперсів, пів зубчика часнику, перець чилі, оливкова олія, базилік, пармезан та вершковий сир.

Швидкий перекус або неочікуване частування – ця намазка стане у пригоді багато разів. Це поєднання інгредієнтів створює таку смакову гармонію, з якою не зрівняється жодна закуска навіть з найдорожчих інгредієнтів.

Навіть якщо ви маєте лише кілька хвилин, ви можете почастувати себе смачним перекусом або подати до столу оригінальну і витончену закуску. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "Смачненьке".

Читайте також Основа 1000 страв: універсальна засмажка з помідорів на зиму, яка підійде до усього

Як приготувати смачну закуску за лічені хвилини? 

  • Час: 10
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 200 грамів тунця;
– 125 грамів вершкового сиру;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– жменька зеленої цибулі;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Тунець та вершковий сир перемішуємо у мисці.
  2. Цибулю дрібно нарізаємо, додаємо і теж перемішуємо.
  3. Заправляємо лимонним соком, солимо,  перчимо і востаннє гарно перемішуємо.
  4. Подаємо з улюбленим хлібом або в корзинках.

А якщо вам до вподоби середземноморські відтінки, то обовʼязково спробуйте цей рецепт від порталу Shuba

Як зробити вершкову намазку з оливками? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 100 грамів оливок без кісточок;
– 1 столові ложка каперсів;
– пів зубчика часнику;
– дрібка перцю чилі;
– 60 мілілітрів оливкової олії;
– гілочка базиліка;
– 30 грамів тертого пармезану;
– 100 грамів вершкового сиру. 

Приготування

  1. У чашу блендера покладіть оливки без кісточок, каперси, пів зубчика часнику, кілька листочків базиліку та тертий пармезан або інший твердий сир на ваш смак.
  2. Долийте трохи олії, додайте чилі й збийте все до однорідної маси.
  3. Далі введіть вершковий сир і ще раз ретельно збийте, щоб інгредієнти повністю поєдналися.
  4. Зберігайте готову оливкову намазку у скляній баночці в холодильнику не довше трьох днів.

Смачного! 

А як приготувати домашній майонез? 

  • Насправді, зробити майонез вдома простіше, ніж піти за ним у магазин.
  • Для цього потрібно лише 1 яйце та прості інгредієнти.
  • Домашній продукт смакує краще, але зберігається менше часу. 