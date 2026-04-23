Об этом секрете жарки картофеля все молчат: получится хрустящей и не разлезется

Даже у опытных кулинаров жареная картошка часто получается неудачной: она прилипает, пригорает или разваливается, теряя аппетитный вид. Вместо желанной хрустящей корочки и целых ломтиков на тарелке нередко оказывается неоднородная слипшаяся масса или пересушенный продукт.

Эксперты утверждают, что кулинарные фиаско во время жарки картофеля обычно обусловлены игнорированием базовых техник, а не качеством самого корнеплода. Главными препятствиями на пути к идеальному блюду является неподходящая посуда, дефекты покрытия сковородки и лишняя влага на ломтиках картофеля, рассказывает Beszamel.

Читайте также Никогда больше не добавляйте яйца в драники: какие ингредиенты сработают в разы лучше

Как пожарить идеальную картошку?

Первое – посуда. Для равномерного прогревания лучше всего использовать сковородку с толстым дном и надежным антипригарным слоем. Если же вы готовите в обычной посуде, она должна быть идеально чистой и сухой, ведь малейшие остатки пищи спровоцируют прилипание. Также стоит избегать сковородок с царапинами: в трещинах крахмал моментально "схватывается" с металлом и подгорает.

Несколько секретов – и на столе шедевр / Фото Pixabay

Еще один секрет – соль. Если поверхность посуды не идеальная, насыпьте на холодное дно щепотку соли перед тем, как вливать масло – это поможет нивелировать микротрещины.

А еще важно, чтобы картофель не был влажным. Иначе он будет тушиться в собственных паре и разваливаться.

Как выбирать картофель для жарки?

Для жарки идеально подходит картофель с низким или средним содержанием крахмала. Такие сорта обычно имеют плотную текстуру и розовую или красную кожуру, рассказывает портал Przepisy.

Благодаря низкой крахмалистости ломтики лучше держат форму, не разваливаются во время переворачивания и позволяют получить ту самую тонкую хрустящую корочку, оставаясь целыми внутри. Если мякоть при разрезе имеет восковой оттенок и не выделяет много липкого сока, такой картофель не превратится в кашу.

Что еще вкусного приготовить?