Експерти стверджують, що кулінарні фіаско під час смаження картоплі зазвичай зумовлені ігноруванням базових технік, а не якістю самого коренеплоду. Головними перешкодами на шляху до ідеальної страви є невідповідний посуд, дефекти покриття сковорідки та зайва волога на скибочках картоплі, розповідає Beszamel.

Як посмажити ідеальну картоплю?

Перше – посуд. Для рівномірного прогрівання найкраще використовувати сковорідку з товстим дном і надійним антипригарним шаром. Якщо ж ви готуєте у звичайному посуді, він має бути ідеально чистим і сухим, адже найменші залишки їжі спровокують прилипання. Також варто уникати сковорідок із подряпинами: у тріщинах крохмаль моментально "схоплюється" з металом і підгорає.

Кілька секретів – і на столі шедевр

Ще один секрет – сіль. Якщо поверхня посуду не ідеальна, насипте на холодне дно дрібку солі перед тим, як вливати олію – це допоможе нівелювати мікротріщини.

Зустрічайте місяць із призами! У матеріалах Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу й вигравайте смачні і корисні подарунки, серед яких – мультипіч Tefal. Розіграш триває з 7 квітня до 6 травня.

А ще важливо, щоб картопля не була вологою. Інакше вона буде тушкуватися у власні парі та розвалюватися.

Як обирати картоплю для смаження?

Для смаження ідеально підходить картопля з низьким або середнім вмістом крохмалю. Такі сорти зазвичай мають щільну текстуру та рожеву або червону шкірку, розповідає портал Przepisy.

Завдяки низькій крохмалистості скибочки краще тримають форму, не розвалюються під час перевертання та дозволяють отримати ту саму тонку хрустку скоринку, залишаючись цілими всередині. Якщо м’якоть при розрізі має восковий відтінок і не виділяє багато липкого соку, така картопля не перетвориться на кашу.

