Разлетятся за минуту: рулетики из кабачков в панировке – все спрашивают, где этот рецепт был раньше

Кабачки – это основа летнего сезона, и способов их приготовления есть просто множество. Однако некоторые рецепты дают такой впечатляющий результат, что сразу переходят в статус любимых.

Эти рулетики станут ярким аккордом любого дня. Эта неприхотливая закуска сразу исчезает со стола, поэтому лучше готовьте сразу двойную порцию, предлагает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии". Интересно Самая вкусная и полезная намазка: на приготовление надо всего 5 минут Рецепт кабачковых рулетиков из кабачков Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 2 яйца;

– пучок укропа;

– соль по вкусу;

– 3 столовые ложки муки;

– 5 столовых ложек панировочных сухарей;

– 300 граммов сыра;

– растительное масло. Приготовление: Кабачки хорошо вымойте и нарежьте вдоль тонкими полосками. Каждую пластину поочередно обваляйте: сначала в муке, затем во взбитых яйцах с добавленной солью, и в конце – в панировочных сухарях. Обжарьте ломтики на среднем огне с обеих сторон до румяной корочки на сковороде с разогретым маслом. Для начинки смешайте мягкий сыр с мелко нарезанным укропом. На одну сторону каждой готовой полоски нанесите сырную смесь и сверните в компактные рулетики. Приятного аппетита! Самый вкусный напиток лета: как сделать малиновый квас.