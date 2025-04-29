Наслаждаемся, пока есть возможность: простой рецепт вкуснейшей спаржи – не надо ее варить

Спаржа радует своим вкусом, но период, когда есть возможность ее готовить, очень короткий. Чтобы получить от нее максимум наслаждения, необходимо пользоваться правильным рецептом.

Спаржа не только может похвастаться набором полезных свойств, но и имеет репутацию идеального гарнира к любому мясу. Чтобы подчеркнуть ее насыщенный вкус, 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала Madame Vorger.

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Рецепт спаржи

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов зеленой спаржи;

– 2 пучка зеленого лука;

– 1 зубчик чеснока;

– 1/2 бульонного кубика;

– 1/2 стакана воды (или столько же бульона, чтобы заменить кубик)

– 20 граммов сливочного масла;

– оливковое масло

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Удалите жесткие концы спаржи и тщательно промойте ее под проточной водой. Белую часть зеленого лука и чеснок нарежьте тонкими ломтиками. В сковороду влейте немного масла, выложите лук и чеснок, поставьте на средний огонь. Выложите стебли спаржи в один слой так, чтобы каждый касался дна сковороды. Посыпьте измельченным бульонным кубиком и добавьте немного воды или готового бульона. Накройте крышкой и тушите примерно 5 минут. Тем временем мелко нарежьте зеленую часть лука. После пяти минут готовки добавьте его в сковороду. Перемешайте содержимое, при необходимости долейте еще немного жидкости. Снова накройте и готовьте еще 3 минуты. Чтобы проверить готовность спаржи, проколите ее ножом – лезвие должно легко входить, но стебли должны оставаться слегка хрустящими. Добавьте кусочек сливочного масла, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте, чтобы масло полностью растворилось и покрыло овощи.

Приятного аппетита!

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