Кацурин показал, как вкусно сварить раки: все решает один секретный ингредиент
- Михаил Кацурин поделился рецептом вареных раков с секретным ингредиентом, который он опубликовал в ТикТок.
- Для приготовления нужно 4 килограмма раков, 800 граммов сливочного масла, соль, кукуруза, травы, мед, морковь, чеснок, лимоны, горошек и лавровый лист.
Вареные раки – это прекрасная возможность разнообразить привычный досуг. И готовить их надо так, чтобы этот момент запомнился на всю жизнь.
Известный шеф Михаил Кацурин показал, как можно превратить вареных раков в произведение кулинарного искусства. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом и секретным ингредиентом, которыми он поделился в своем ТикТок.
Почему вода для раков должна быть соленой?
Мясо рака надежно защищает панцирь, поэтому солить воду нужно с запасом. Наименьшая пропорция – 1 столовая ложка соли на литр воды, рассказывает портал Cookfood.
Как вкусно сварить раков?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 4 килограмма живых раков;
– 800 граммов сливочного масла;
– соль;
– 4 кукурузы;
– букет трав и зелени;
– 300 граммов меда;
– 2 моркови;
– 2 чеснока;
– 2 лимона;
– горошек и лавровый лист.
Приготовление:
- Сначала доведите воду до кипения, хорошо посолите и сварите в ней бульон из овощей, специй и зелени.
- Затем опустите раков и готовьте их еще около 15 минут.
- В конце добавьте щедрый кусок сливочного масла и снимите блюдо с плиты или огня.
Приятного аппетита!
Что подать с раками?
- Свежий салат – это всегда хорошая идея для любой трапезы.
- А когда он еще и сытный, то удовольствие возрастает в разы.