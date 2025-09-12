Укр Рус
12 сентября, 23:35
2

Кацурин показал, как вкусно сварить раки: все решает один секретный ингредиент

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Михаил Кацурин поделился рецептом вареных раков с секретным ингредиентом, который он опубликовал в ТикТок.
  • Для приготовления нужно 4 килограмма раков, 800 граммов сливочного масла, соль, кукуруза, травы, мед, морковь, чеснок, лимоны, горошек и лавровый лист.

Вареные раки – это прекрасная возможность разнообразить привычный досуг. И готовить их надо так, чтобы этот момент запомнился на всю жизнь.

Известный шеф Михаил Кацурин показал, как можно превратить вареных раков в произведение кулинарного искусства. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом и секретным ингредиентом, которыми он поделился в своем ТикТок.

Почему вода для раков должна быть соленой? 

Мясо рака надежно защищает панцирь, поэтому солить воду нужно с запасом. Наименьшая пропорция – 1 столовая ложка соли на литр воды, рассказывает портал Cookfood.

Как вкусно сварить раков?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты
– 4 килограмма живых раков;
– 800 граммов сливочного масла;
– соль;
– 4 кукурузы;
– букет трав и зелени;
– 300 граммов меда;
– 2 моркови;
– 2 чеснока;
– 2 лимона;
– горошек и лавровый лист.

Приготовление:

  1. Сначала доведите воду до кипения, хорошо посолите и сварите в ней бульон из овощей, специй и зелени.
  2. Затем опустите раков и готовьте их еще около 15 минут.
  3. В конце добавьте щедрый кусок сливочного масла и снимите блюдо с плиты или огня.

Приятного аппетита!

Что подать с раками?

  • Свежий салат – это всегда хорошая идея для любой трапезы.
  • А когда он еще и сытный, то удовольствие возрастает в разы.