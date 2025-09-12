Варені раки – це чудова нагода урізноманітнити звичне дозвілля. І готувати їх треба так, щоб цей момент запамʼятався на все життя.

Відомий шеф Михайло Кацурін показав, як можна перетворити варених раків на витвір кулінарного мистецтва. 24 Канал пропонує скористатися рецептом та секретним інгредієнтом, якими він поділився у своєму ТікТок.

Чому вода для раків повинна бути солоною?



Мʼясо рака надійно захищає панцир, тому солити воду потрібно з запасом. Найменша пропорція – 1 столова ложка солі на літр води, розповідає портал Cookfood.

Як смачно зварити раків?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 4 кілограми живих раків;

– 800 грамів вершкового масла;

– сіль;

– 4 кукурудзи;

– букет трав та зелені;

– 300 грамів меду;

– 2 моркви;

– 2 часники;

– 2 лимони;

– горошок та лавровий лист.

Приготування:

Спершу доведіть воду до кипіння, добре посоліть і зваріть у ній бульйон із овочів, спецій та зелені. Потім опустіть раків і готуйте їх ще близько 15 хвилин. Наприкінці додайте щедрий шматок вершкового масла та зніміть страву з плити або вогню.

Смачного!

Що подати з раками?