Кабачки со вкусом грибов: оригинальная закуска на зиму, от которой все будут в восторге
- Закуска из кабачков – идеальное дополнение к зимним трапезам.
- Она легкая в приготовлении и нравится абсолютно всем.
Сейчас самое время вдоволь запастись любимыми кабачками. А с этим рецептом в вашей кладовой окажется настоящий шедевр.
Если вы любите консервировать овощи без лишней варки, то этот рецепт станет для вас настоящей находкой. Вы без лишних усилий получите закуску, рецепт которой у вас точно попросят, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Как закрутить кабачки со вкусом грибов?
- Время: 1 час
- Порций: в зависимости от размера банок
Ингредиенты:
– 2 килограмма кабачков;
– 1 головка чеснока;
– 50 граммов соли;
– 125 граммов сахара;
– 125 миллилитров уксуса;
– 1 столовая ложка черного молотого перца;
– 1 пучок петрушки;
– 1 пучок укропа.
Приготовление:
Хорошо промойте кабачки, разрежьте пополам вдоль и нарежьте полукольцами.
Чеснок очистите и натрите на мелкой терке. Укроп и петрушку тщательно промойте и измельчите.
Переложите кабачки в большую миску, добавьте соль, сахар, натертый чеснок и молотый перец. Тщательно перемешайте руками, чтобы овощи начали выделять сок.
Влейте уксус, добавьте измельченную зелень и снова хорошо перемешайте. Дайте кабачкам настояться в течение часа. За это время перемешайте массу по меньшей мере 3 – 4 раза.
Параллельно простерилизуйте банки удобным для вас способом.
После маринования плотно наполните кабачками стерильные банки, накройте металлическими крышками (не закручивая) и поставьте на стерилизацию. В кастрюлю положите тканевую салфетку или полотенце, поставьте банки и налейте воду до "плечиков".
После закипания воды стерилизуйте еще 15 минут.
Затем осторожно выньте банки, закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте в таком положении на 10 – 12 часов. После остывания перенесите в прохладное место.
Приятного аппетита!
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