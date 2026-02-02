Не противень и фольга: как лучше всего запекать картофель
- Фудблогерка Тара Бенч рекомендует запекать картофель на решетке духовки, чтобы получить хрустящую кожуру и нежную середину.
- Запекание в фольге делает картофель влажным, поэтому этот метод стоит избегать дома.
Запеченный картофель – идеальный гарнир для любой жизненной ситуации. И здесь важен способ его приготовления – мы не всегда выбираем лучшее решение.
Наиболее популярные способы запечь картофель – просто выложить на противень или использовать фольгу. Популярная фудблогерка Тара Бенч предложила альтернативу, которая подарит еще лучший результат, рассказывает издание The Takeout.
Как вкусно запечь картофель?
Главное условие идеально запеченного картофеля – правильный способ приготовления. Вместо противня эксперт советует выкладывать клубни прямо на решетку духовки. Так горячий воздух равномерно окутывает картофель, подсушивает кожуру и делает ее хрустящей, а середину – нежной и рассыпчатой.
Любимый гарнир / Фото Freepik
Этот метод поддерживают и известные кулинары, а для еще лучшего эффекта стоит включать режим конвекции. Если беспокоит беспорядок в духовке, достаточно поставить противень под решетку и застелить его фольгой.
Почему не стоит запекать картофель в фольге?
В фольге картофель можно готовить на огне. Зато дома этого метода лучше избегать, советует портал Pysznosci.
Фактически в ходе приготовления вы получите пропаренную кожуру. О хрусткости тогда речь не пойдет, а сам картофель влажным и рассыпчатым.
