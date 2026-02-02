Наиболее популярные способы запечь картофель – просто выложить на противень или использовать фольгу. Популярная фудблогерка Тара Бенч предложила альтернативу, которая подарит еще лучший результат, рассказывает издание The Takeout.

Интересно Это не укроп или лавровый лист: что сделает пельмени вкусными и ароматными

Как вкусно запечь картофель?

Главное условие идеально запеченного картофеля – правильный способ приготовления. Вместо противня эксперт советует выкладывать клубни прямо на решетку духовки. Так горячий воздух равномерно окутывает картофель, подсушивает кожуру и делает ее хрустящей, а середину – нежной и рассыпчатой.

Любимый гарнир / Фото Freepik

Этот метод поддерживают и известные кулинары, а для еще лучшего эффекта стоит включать режим конвекции. Если беспокоит беспорядок в духовке, достаточно поставить противень под решетку и застелить его фольгой.

Почему не стоит запекать картофель в фольге?

В фольге картофель можно готовить на огне. Зато дома этого метода лучше избегать, советует портал Pysznosci.

Фактически в ходе приготовления вы получите пропаренную кожуру. О хрусткости тогда речь не пойдет, а сам картофель влажным и рассыпчатым.

Что вкусненького приготовить?