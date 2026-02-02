Найбільш популярні способи запекти картоплю – просто викласти на деко або використати фольгу. Популярна фудблогерка Тара Бенч запропонувала альтернативу, яка подарує ще кращий результат, розповідає видання The Takeout.

Як смачно запекти картоплю?

Головна умова ідеально запеченої картоплі – правильний спосіб приготування. Замість дека експертка радить викладати бульби прямо на решітку духовки. Так гаряче повітря рівномірно огортає картоплю, підсушує шкірку й робить її хрумкою, а середину – ніжною та розсипчастою.

Улюблений гарнір / Фото Freepik

Цей метод підтримують і відомі кулінари, а для ще кращого ефекту варто вмикати режим конвекції. Якщо турбує безлад у духовці, достатньо поставити деко під решітку й застелити його фольгою.

Чому не варто запікати картоплю у фользі?

У фользі картоплю можна готувати на вогні. Натомість вдома цього методу краще уникати, радить портал Pysznosci.

Фактично у ході приготування ви отримаєте пропарену шкірку. Про хрумкість тоді мова не йтиме, а сама картопля вологою та розсипчастою.

