Не деко і фольга: як найкраще запікати картоплю
- Фудблогерка Тара Бенч рекомендує запікати картоплю на решітці духовки, щоб отримати хрумку шкірку та ніжну середину.
- Запікання у фользі робить картоплю вологою, тому цей метод варто уникати вдома.
Запечена картопля – ідеальний гарнір для будь-якої життєвої ситуації. І тут важливий спосіб її приготування – ми не завжди обираємо найкраще рішення.
Найбільш популярні способи запекти картоплю – просто викласти на деко або використати фольгу. Популярна фудблогерка Тара Бенч запропонувала альтернативу, яка подарує ще кращий результат, розповідає видання The Takeout.
Цікаво Це не кріп або лавровий лист: що зробить пельмені смачними та ароматними
Як смачно запекти картоплю?
Головна умова ідеально запеченої картоплі – правильний спосіб приготування. Замість дека експертка радить викладати бульби прямо на решітку духовки. Так гаряче повітря рівномірно огортає картоплю, підсушує шкірку й робить її хрумкою, а середину – ніжною та розсипчастою.
Улюблений гарнір / Фото Freepik
Цей метод підтримують і відомі кулінари, а для ще кращого ефекту варто вмикати режим конвекції. Якщо турбує безлад у духовці, достатньо поставити деко під решітку й застелити його фольгою.
Чому не варто запікати картоплю у фользі?
У фользі картоплю можна готувати на вогні. Натомість вдома цього методу краще уникати, радить портал Pysznosci.
Фактично у ході приготування ви отримаєте пропарену шкірку. Про хрумкість тоді мова не йтиме, а сама картопля вологою та розсипчастою.
Що смачненького приготувати?
Курочка за рецептом Брукліна Бекхема справді вийде казковою.
А ще вам варто насолодитися величезним панським деруном.