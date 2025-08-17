Семейные рецепты – это память поколений. Они проверены временем, поэтому такие вкусные. Их обязательно следует приготовить на праздник или просто для души.

Старая бабушкина тетрадь – это особые переписи, которые передаются из поколения в поколение. Его страницы выгорели, но он замечательное воспоминание о детстве и традициях. Редактор 24 Канала поделилась рецептами, по которым готовила еще ее бабушка.

Торт "Милой маме"

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 2 стакана сахара;

– 6 яиц;

– 3 столовые ложки какао;

– 2 стакана пшеничной муки;

– 1 стакан орехов;

– 1 стакан изюма;

– 1 чайная ложка соды.

крем:

– 350 граммов сливочного масла;

– 7 столовых ложек сгущенного молока;

– 2 столовые ложки апельсинового или лимонного сока;

– 1 столовая ложка коньяка или ликера;

– 12 грецких орехов.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, какао, измельченные и немного поджаренные грецких орехов, распаренного изюма, соду, погашенную в уксусе, и муку. Замесите тесто и испеките два коржа. Для крема взбейте сливочное масло в течение 5 минут, постепенно добавляя сгущенное молоко. Продолжайте взбивать еще 15 минут. В готовый крем добавьте ароматические вещества, которые придадут специфический вкус и запах. Для ароматизации используйте немного сока апельсина или лимона, коньяк или ликер. Г Готовый крем должен быть пышным. Охлажденные коржи смажьте кремом, верхний слой и бока торта также покройте, украсьте слегка поджаренными молотыми грецкими орехами.

Торт "Лакомка"

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм домашнего творога;

– 150 граммов масла;

– 4 яйца;

– 50 граммов орехов;

– 50 граммов изюма;

– 150 граммов сахара;

– 70 граммов печенья;

– 30 граммов желатина;

– 1 лимон;

– 20 граммов ванильного сахара;

– панировочные сухари – для посыпки.

Приготовление:

Протрите творог через сито. Добавьте мягкое масло, желтки, сахар, натертую цедру лимона, изюм, измельченное печенье и ванильный сахар. Взбейте белки в густую пену, добавьте в массу и хорошо перемешайте. Замочите желатин в холодной воде на 40 – 50 минут. Затем добавьте 3 – 4 столовые ложки горячей воды и сок лимона, нагрейте до полного растворения (не доводите до кипения). Когда желатин начнет густеть, влейте его в творожную массу и хорошо перемешайте. Форму смажьте маслом и присыпьте сухарями. На дно выложите слой печенья, сверху – творожную массу. Залейте верх любым сиропом или глазурью. Дайте хорошо застыть. Вытащите торт из формы, украсьте фруктами или орехами и подавайте.

