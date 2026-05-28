Празднуем День гамбургера: секрет идеального блюда от Евгения Поливоды
28 мая мир празднует День гамбургера. Такое празднование невозможно пропустить!
К Международному дню гамбургеров герой сериалити Нового канала "Киев 24/7" Евгений Поливода поделился рецептом сочного бургера, как в ресторане. Хрустящая булочка, сочная котлета, сыр, что тянется, и правильная последовательность слоев – именно так должен выглядеть идеальный гамбургер.
Как приготовить идеальный гамбургер?
Ингредиенты (на 3 – 4 порции):
– 500 граммов говяжьей вырезки;
– булочки с кунжутом;
– 6 слайсов сыра чеддер;
– 2 помидора;
– 1 большой соленый огурец;
– 1 красный лук;
– салат ромен или айсберг;
– кетчуп;
– соус барбекю;
– майонез;
– американская сладкая горчица;
– бекон;
– соль и смесь перцев;
– при желании небольшой кусочек холодного сливочного масла или сала.
Приготовление:
- Самое главное в гамбургере – рубленая котлета из говядины. Лучше всего брать вырезку и готовить фарш собственноручно – перекрутить через мясорубку или мелко порубить ножом.
- Никаких яиц, манки, сухарей или батона с молоком добавлять не надо. Только мясо, соль и перец
- Мясо стоит немного подморозить, чтобы его было легче измельчить. Для сочности можно добавить немного натертого холодного сливочного масла или сала. После этого фарш нужно слегка отбить о доску, чтобы он стал более однородным.
- Каждая должна весить 130 – 150 граммов, быть толщиной примерно 1,5 – 3 сантиметра и немного больше булочки в диаметре, ведь во время жарки котлета уменьшится. Чтобы фарш не липнул к рукам, их стоит смочить холодной водой.
- Перед жаркой сформированные котлеты желательно ненадолго положить в морозильную камеру. Жарить котлеты стоит на хорошо разогретой гриль-сковороде примерно по три минуты с каждой стороны.
- Сразу после приготовления на горячее мясо следует положить сыр чеддер, чтобы он аппетитно расплавился.
- Не менее важны также выбор булочки и последовательность сборки. Лучше всего подойдут пышные булочки с кунжутом. Перед сборкой их нужно разрезать пополам и немного подсушить на гриль-сковороде до легкой корочки и характерных полосок от гриля.
- Также очень важна последовательность складывания. Если сделать все правильно, булочка не размокнет и бургер сохранит форму.
- На нижнюю часть булочки нужно нанести тонкий слой кетчупа или соуса барбекю. Далее выложить листья салата ромен или айсберг, которые создадут своеобразный защитный барьер от влаги.
- Следующий слой – кольца соленого огурца, после чего идет котлета с расплавленным чеддером. По желанию мясо можно слегка смазать американской сладкой горчицей и добавить хрустящий бекон.
- Затем в бургер кладут тонкий слайс помидора и маринованный красный крымский лук. Завершает конструкцию верхняя половинка булочки, которую можно смазать чуть более щедрым слоем любимого соуса – кетчупом, майонезом или барбекю.
- А чтобы гамбургер не разваливался во время подачи, закрепите его бамбуковой шпажкой. А есть – обязательно руками.