К Международному дню гамбургеров герой сериалити Нового канала "Киев 24/7" Евгений Поливода поделился рецептом сочного бургера, как в ресторане. Хрустящая булочка, сочная котлета, сыр, что тянется, и правильная последовательность слоев – именно так должен выглядеть идеальный гамбургер.

Как приготовить идеальный гамбургер?

Ингредиенты (на 3 – 4 порции):
– 500 граммов говяжьей вырезки;
– булочки с кунжутом;
– 6 слайсов сыра чеддер;
– 2 помидора;
– 1 большой соленый огурец;
– 1 красный лук;
– салат ромен или айсберг;
– кетчуп;
– соус барбекю;
– майонез;
– американская сладкая горчица;
– бекон;
– соль и смесь перцев;
– при желании небольшой кусочек холодного сливочного масла или сала.

Приготовление:

  1. Самое главное в гамбургере – рубленая котлета из говядины. Лучше всего брать вырезку и готовить фарш собственноручно – перекрутить через мясорубку или мелко порубить ножом.
  2. Никаких яиц, манки, сухарей или батона с молоком добавлять не надо. Только мясо, соль и перец
  3. Мясо стоит немного подморозить, чтобы его было легче измельчить. Для сочности можно добавить немного натертого холодного сливочного масла или сала. После этого фарш нужно слегка отбить о доску, чтобы он стал более однородным.
  4. Каждая должна весить 130 – 150 граммов, быть толщиной примерно 1,5 – 3 сантиметра и немного больше булочки в диаметре, ведь во время жарки котлета уменьшится. Чтобы фарш не липнул к рукам, их стоит смочить холодной водой.
  5. Перед жаркой сформированные котлеты желательно ненадолго положить в морозильную камеру. Жарить котлеты стоит на хорошо разогретой гриль-сковороде примерно по три минуты с каждой стороны.
  6. Сразу после приготовления на горячее мясо следует положить сыр чеддер, чтобы он аппетитно расплавился.
  7. Не менее важны также выбор булочки и последовательность сборки. Лучше всего подойдут пышные булочки с кунжутом. Перед сборкой их нужно разрезать пополам и немного подсушить на гриль-сковороде до легкой корочки и характерных полосок от гриля.
  8. Также очень важна последовательность складывания. Если сделать все правильно, булочка не размокнет и бургер сохранит форму.
  9. На нижнюю часть булочки нужно нанести тонкий слой кетчупа или соуса барбекю. Далее выложить листья салата ромен или айсберг, которые создадут своеобразный защитный барьер от влаги.
  10. Следующий слой – кольца соленого огурца, после чего идет котлета с расплавленным чеддером. По желанию мясо можно слегка смазать американской сладкой горчицей и добавить хрустящий бекон.
  11. Затем в бургер кладут тонкий слайс помидора и маринованный красный крымский лук. Завершает конструкцию верхняя половинка булочки, которую можно смазать чуть более щедрым слоем любимого соуса – кетчупом, майонезом или барбекю.
  12. А чтобы гамбургер не разваливался во время подачи, закрепите его бамбуковой шпажкой. А есть – обязательно руками.