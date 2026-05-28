До Міжнародного дня гамбургерів герой серіаліті Нового каналу "Київ 24/7" Євген Полівода поділився рецептом соковитого бургера, як у ресторані. Хрустка булочка, соковита котлета, сир, що тягнеться, та правильна послідовність шарів – саме так має виглядати ідеальний гамбургер.

Цікаво Ваші рідні цілуватимуть за ці чебуреки руки: лінивий рецепт у лаваші

Як приготувати ідеальний гамбургер?

Інгредієнти (на 3 – 4 порції):

– 500 грамів яловичої вирізки;

– булочки з кунжутом;

– 6 слайсів сиру чеддер;

– 2 помідори;

– 1 великий солоний огірок;

– 1 червона цибуля;

– салат ромен або айсберг;

– кетчуп;

– соус барбекю;

– майонез;

– американська солодка гірчиця;

– бекон;

– сіль та суміш перців;

– за бажання невеликий шматочок холодного вершкового масла або сала.

Приготування:

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати