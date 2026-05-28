До Міжнародного дня гамбургерів герой серіаліті Нового каналу "Київ 24/7" Євген Полівода поділився рецептом соковитого бургера, як у ресторані. Хрустка булочка, соковита котлета, сир, що тягнеться, та правильна послідовність шарів – саме так має виглядати ідеальний гамбургер.
Як приготувати ідеальний гамбургер?
Інгредієнти (на 3 – 4 порції):
– 500 грамів яловичої вирізки;
– булочки з кунжутом;
– 6 слайсів сиру чеддер;
– 2 помідори;
– 1 великий солоний огірок;
– 1 червона цибуля;
– салат ромен або айсберг;
– кетчуп;
– соус барбекю;
– майонез;
– американська солодка гірчиця;
– бекон;
– сіль та суміш перців;
– за бажання невеликий шматочок холодного вершкового масла або сала.
Приготування:
- Найголовніше в гамбургері – рублена котлета з яловичини. Найкраще брати вирізку та готувати фарш власноруч – перекрутити через м’ясорубку або дрібно посікти ножем.
- Жодних яєць, манки, сухарів чи батона з молоком додавати не треба. Лише м’ясо, сіль і перець
- М’ясо варто трохи підморозити, щоб його було легше подрібнити. Для соковитості можна додати трохи натертого холодного вершкового масла або сала. Після цього фарш потрібно злегка відбити об дошку, щоб він став більш однорідним.
- Кожна має важити 130 – 150 грамів, бути завтовшки приблизно 1,5 – 3 сантиметри та трохи більшою за булочку в діаметрі, адже під час смаження котлета зменшиться. Щоб фарш не липнув до рук, їх варто змочити холодною водою.
- Перед смаженням сформовані котлети бажано ненадовго покласти в морозильну камеру. Смажити котлети варто на добре розігрітій гриль-сковороді приблизно по три хвилини з кожного боку.
- Одразу після приготування на гаряче м’ясо слід покласти сир чедер, щоб він апетитно розплавився.
- Не менш важливі також вибір булочки та послідовність складання. Найкраще підійдуть пишні булочки з кунжутом. Перед складанням їх потрібно розрізати навпіл і трохи підсушити на гриль-сковороді до легкої скоринки та характерних смужок від гриля.
- Також дуже важлива послідовність складання. Якщо зробити все правильно, булочка не розмокне й бургер збереже форму.
- На нижню частину булочки потрібно нанести тонкий шар кетчупу або соусу барбекю. Далі викласти листя салату ромен або айсберг, яке створить своєрідний захисний бар’єр від вологи.
- Наступний шар – кільця солоного огірка, після чого йде котлета з розплавленим чеддером. За бажанням м’ясо можна злегка змастити американською солодкою гірчицею та додати хрусткий бекон.
- Потім у бургер кладуть тонкий слайс помідора та мариновану червону кримську цибулю. Завершує конструкцію верхня половинка булочки, яку можна змастити трохи щедрішим шаром улюбленого соусу – кетчупом, майонезом або барбекю.
- А щоб гамбургер не розвалювався під час подачі, закріпіть його бамбуковою шпажкою. А їсти – обов’язково руками.