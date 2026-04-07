Домашняя пасха, которую готовят поколениями: аутентичный рецепт на смальце проверенный годами

Во многих семьях рецепт кулича не записывают заново – его просто достают перед праздником из тех самых старых заметок или вспоминают по памяти, потому что пропорции давно стали привычными. Такие рецепты редко меняют, даже когда вокруг появляются десятки новых вариантов.

Старые куличи построены на простых, но точных вещах – живые дрожжи, желтки, теплое молоко, немного сметаны, масло и даже смалец, который когда-то в пасхальной выпечке использовали значительно чаще, чем теперь, пишет Uliana. Именно благодаря этому тесто имеет другую структуру – более плотную, более влажную и устойчивую к черствению.

Как приготовить аутентичную пасху?

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 30 граммов живых дрожжей;

– 50 граммов сахара;

– 330 миллилитров теплого молока;

– 700 граммов муки;

– 4 желтка;

– 10 граммов соли;

– 50 граммов сметаны;

– 75 граммов сливочного масла;

– 35 граммов смальца или сливочного масла;

– 1 желток для смазывания.

Делаем пасху, которая точно удастся: смотрите видео

Приготовление:

Для опары соедините дрожжи, теплое молоко, сахар и 2 столовые ложки муки из общего количества. Оставьте массу на 20 – 30 минут при комнатной температуре, примерно 22 градуса. Готовую опару смешайте с мукой и начните вымешивать. Затем добавьте желтки и сметану и снова хорошо вымешайте. В конце введите сливочное масло, смалец и соль. Если смальца нет, вместо него используйте сливочное масло. Тесто вымешивайте на самой низкой скорости тестомеса. После этого оставьте его подходить примерно на 40 минут, далее сделайте обминку и снова дайте подойти еще около 40 минут. Затем сформируйте куличи, оставьте их на расстойку на 30 – 40 минут и, по желанию, смажьте желтком. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 165 градусов примерно 40 минут, ориентируясь также на особенности своей духовки.

Почему для дрожжей нужно теплое молоко?

Теплое молоко для дрожжевого теста нужно потому, что именно в такой температуре дрожжи начинают активно работать, Ukr.media. Они быстрее растворяются, равномерно запускают брожение и помогают тесту хорошо подняться.

Если молоко будет холодным, дрожжи будут действовать медленно, а тесто может долго оставаться плотным и тяжелым. В то же время перегретое молоко дает противоположный результат – при высокой температуре дрожжи теряют активность. Поэтому лучший вариант – молоко, которое просто теплое на ощупь, примерно 35 – 38 градусов. Именно такая температура считается оптимальной для дрожжевого теста, особенно если речь идет о сдобной выпечке, где много яиц, масла и сахара.

