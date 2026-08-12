Аромат на весь дом: сочный домашний пирог с сезонными фруктами за 15 минут

Сливы, абрикосы, нектарины и ягоды легко превращаются в домашний десерт, который не требует сложных приемов и длительной подготовки.

Когда хочется испечь что-то быстрое, но не банальное, на помощь приходят именно сезонные фрукты. Всего несколько минут – и пирог уже приобретает совершенство в вашей духовке. Как испечь пирог с сезонными фруктами? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 220 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 130 миллилитров растительного масла;

– 250 миллилитров молока;

– 380 граммов муки;

– 12 граммов разрыхлителя;

– 1 столовая ложка лимонной цедры;

– 350–400 граммов слив, абрикосов, нектаринов и ягод;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 180 граммов сметаны;

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1,5 столовой ложки сахара. Приготовление: Смешайте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром. Добавьте масло, молоко, муку, разрыхлитель и цедру лимона, а затем перемешайте до однородности. Перелейте тесто в подготовленную форму. Нарежьте фрукты и ягоды, смешайте их с крахмалом и равномерно выложите поверх теста. Отдельно смешайте сметану, яйцо, сахар, соль и ванильный сахар. Полейте этой заливкой фрукты. Выпекайте пирог при 180 градусах примерно 45–55 минут. После выпечки оставьте пирог в форме на 10–15 минут, а затем подавайте к столу.