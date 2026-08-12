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12 августа, 16:18
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Аромат на весь дом: сочный домашний пирог с сезонными фруктами за 15 минут

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сливы, абрикосы, нектарины и ягоды легко превращаются в домашний десерт, который не требует сложных приемов и длительной подготовки.

Когда хочется испечь что-то быстрое, но не банальное, на помощь приходят именно сезонные фрукты. Всего несколько минут – и пирог уже приобретает совершенство в вашей духовке.

Как испечь пирог с сезонными фруктами?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
– 3 яйца; 
– 220 граммов сахара; 
– щепотка соли; 
– 10 граммов ванильного сахара; 
– 130 миллилитров растительного масла; 
– 250 миллилитров молока; 
– 380 граммов муки; 
– 12 граммов разрыхлителя; 
– 1 столовая ложка лимонной цедры; 
– 350–400 граммов слив, абрикосов, нектаринов и ягод; 
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала; 
– 180 граммов сметаны; 
– 1 яйцо; 
– щепотка соли; 
– 10 граммов ванильного сахара; 
– 1,5 столовой ложки сахара.

Приготовление:

  1. Смешайте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром.
  2. Добавьте масло, молоко, муку, разрыхлитель и цедру лимона, а затем перемешайте до однородности.
  3. Перелейте тесто в подготовленную форму.
  4. Нарежьте фрукты и ягоды, смешайте их с крахмалом и равномерно выложите поверх теста.
  5. Отдельно смешайте сметану, яйцо, сахар, соль и ванильный сахар. Полейте этой заливкой фрукты.
  6. Выпекайте пирог при 180 градусах примерно 45–55 минут.
  7. После выпечки оставьте пирог в форме на 10–15 минут, а затем подавайте к столу.

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