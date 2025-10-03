Осень отступит: самый вкусный суп сезона, который вам приходилось пробовать – рецепт дня
- Осенний суп требует говяжьего бульона, который варится несколько часов на медленном огне для лучшего вкуса.
- Для приготовления супа нужны такие ингредиенты: картофель, баклажаны, помидоры, сметана, зелень, чеснок, соль и перец.
Осень – пора горячих супов, которые дарят тепло и уют. По крайней мере, этот рецепт работает именно таким образом.
Этот рецепт потребует предварительной подготовки, однако результат превзойдет все ваши ожидания. 24 Канал предлагает в этом убедиться и запастись умением делать максимально оригинальный суп с рецептом портала "Хозяйка".
Как долго надо варить говяжий бульон?
Будьте готовы к тому, что говяжий бульон нужно варить несколько часов. Чем дольше он готовится на медленном огне, тем лучшим будет результат, советует портал Shuba.
Как приготовить вкусный осенний суп?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 литра говяжьего бульона;
– 3 – 4 картофелины;
– 1 лук;
– 2 баклажана;
– 3 помидора;
– 2 – 3 ложки сметаны;
– зелень;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Доводим бульон до кипения, добавляем нарезанный картофель, солим по вкусу и варим до готовности картофеля.
- Лук мелко нарезаем и обжариваем до мягкости.
- Баклажаны нарезаем кусочками, добавляем к луку и жарим 5 минут.
- Помидоры бланшируем, снимаем кожицу, нарезаем и добавляем на сковороду. Слегка обжариваем и добавляем сметану. Готовим несколько минут.
- Добавляем зажарку в бульон, варим несколько минут, в конце украшаем зеленью.
- Мелко нарезаем чеснок, добавляем в суп и оставляем на 20 минут, чтобы все вкусы хорошо раскрылись.
Приятного аппетита!
