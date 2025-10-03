Этот рецепт потребует предварительной подготовки, однако результат превзойдет все ваши ожидания. 24 Канал предлагает в этом убедиться и запастись умением делать максимально оригинальный суп с рецептом портала "Хозяйка".

Как долго надо варить говяжий бульон?



Будьте готовы к тому, что говяжий бульон нужно варить несколько часов. Чем дольше он готовится на медленном огне, тем лучшим будет результат, советует портал Shuba.

Как приготовить вкусный осенний суп?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 литра говяжьего бульона;

– 3 – 4 картофелины;

– 1 лук;

– 2 баклажана;

– 3 помидора;

– 2 – 3 ложки сметаны;

– зелень;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Доводим бульон до кипения, добавляем нарезанный картофель, солим по вкусу и варим до готовности картофеля. Лук мелко нарезаем и обжариваем до мягкости. Баклажаны нарезаем кусочками, добавляем к луку и жарим 5 минут. Помидоры бланшируем, снимаем кожицу, нарезаем и добавляем на сковороду. Слегка обжариваем и добавляем сметану. Готовим несколько минут. Добавляем зажарку в бульон, варим несколько минут, в конце украшаем зеленью. Мелко нарезаем чеснок, добавляем в суп и оставляем на 20 минут, чтобы все вкусы хорошо раскрылись.

Приятного аппетита!

