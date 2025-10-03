Цей рецепт потребуватиме попередньої підготовки, однак результат перевершить усі ваші очікування. 24 Канал пропонує в цьому переконатися та запастися вмінням робити максимально оригінальний суп з рецептом порталу "Господинька".

Як довго треба варити яловичий бульйон?



Будьте готові до того, що яловичий бульйон потрібно варити кілька годин. Чим довше він готується на повільному вогні, тим кращим буде результат, радить портал Shuba.

Як приготувати смачний осінній суп?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 літра яловичого бульйону;

– 3 – 4 картоплини;

– 1 цибуля;

– 2 баклажани;

– 3 помідори;

– 2 – 3 ложки сметани;

– зелень;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Доводимо бульйон до кипіння, додаємо нарізану картоплю, солимо до смаку та варимо до готовності картоплі. Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо до мʼякості. Баклажани нарізаємо шматочками, додаємо до цибулі і смажимо 5 хвилин. Помідори бланшуємо, знімаємо шкірку, нарізаємо і додаємо на пательню. Злегка обсмажуємо і додаємо сметану. Готуємо кілька хвилин. Додаємо засмажку в бульйон, варимо кілька хвилин, наприкінці прикрашаємо зеленню. Дрібно нарізаємо часник, додаємо в суп та залишаємо на 20 хвилин, щоб всі смаки добре розкрилися.

Смачного!

Яка осіння страва може здивувати?