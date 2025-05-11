Она будет просто непревзойденная: как выбирать и готовить спаржу – советы победительницы "МастерШеф"

Продолжается сезон спаржи, и нужно успеть насладиться ее вкусом сполна. А для этого нужно научиться правильно ее выбирать и готовить.

Спаржа – это не только вкусно, но и полезно. 24 Канал предлагает обратить внимание на советы победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, чтобы не только правильно выбирать продукт, но и вкусно его готовить.

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Как выбирать спаржу

Выбирайте твердые и упругие стебли, с плотно закрытыми верхушками. Более тонкая спаржа обычно нежнее, но даже толстую можно приготовить так, чтобы она была абсолютно вкусной, если придерживаться правильного процесса приготовления.

Как хранить спаржу

Хранить спаржу надо как цветы. Поместите в стакан с водой, накройте пакетом и храните в холодильнике, или оберните влажным бумажным полотенцем и также положите в холодильник.

Как готовить спаржу

Для приготовления спаржи нужны будут соль, ледяная вода, сливочное масло, оливковое масло, белый перец и лимонный сок. А дальше процесс очень простой:

Порежьте или отрежьте жесткую часть стебля. Если нужно, снимите кожуру с нижней части стебля, примерно на 1/3 или 1/2. Далее положите спаржу в кипящую подсоленную воду и варите 1 минуту. Сразу перенесите ее в ледяную воду на 2 – 3 минуты, чтобы остановить процесс приготовления и сохранить цвет. Теперь в той же сковороде (без воды) растопите масло с оливковым маслом, добавьте спаржу и осторожно припускайте 2 – 3 минуты, приправив солью и белым перцем. В конце я всегда добавляю немного лимонного сока для свежести.

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