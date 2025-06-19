Чтобы получить не только вкус, но и качество: как выбирать молодой картофель

Молодой картофель – это не просто гарнир, а отдельное блюдо, которое обожают абсолютно все. Поэтому так важно знать, как выбрать безопасный продукт.

Каждая хозяйка заботится, чтобы ее пища была не только вкусной и питательной, но и безопасной для здоровья. Как правильно выбирать молодой картофель – расскажет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Читайте также Легендарное блюдо украинских Карпат: рецепт "железного" борща – аутентичный рецепт

Как выбирать молодой картофель

Первое, на что стоит обратить внимание – внешний вид корнеплодов. Ищите клубни с тонкой, деликатной кожурой, которую легко снять пальцем. Если кожура плотная и не снимается – это уже старый картофель. Также не должно быть морщин, так как они свидетельствуют о потере влаги и несвежести продукта.

Сигналом тревоги должны стать зеленые пятна. В этих участках накопился соланин, природный яд, который образуется при хранении картофеля на свету. Он также содержится под кожурой и в ростках. Соланину нестрашна даже термическая обработка, поэтому от таких корнеплодов лучше отказаться.

Кроме того, овощи должны быть твердыми, без признаков гниения или повреждений. Если картофель мягкий или вянет - это знак, что он пролежал уже слишком долго и, возможно, начал портиться внутри, даже если внешне выглядит нормально.

Это очень вкусно: котлеты из цуккини и гречки на каждый день.