Польза должна быть не только на бумаге: как выбрать натуральный йогурт
- На упаковке натурального йогурта должна быть отметка "живые и активные культуры" и краткий перечень ингредиентов.
- Натуральный йогурт имеет калорийность не более 70 кКАл на 100 граммов и может содержать агар-агар в качестве загустителя.
Натуральный йогурт – это очень полезный продукт, который можно употреблять самостоятельно или добавлять в салаты и другие блюда. Однако далеко не все знают, как выбрать действительно полезный продукт.
Йогурт может стать настоящим кулинарным другом на каждый день, ведь уместен в любых ситуациях. Как правильно выбрать продукт, чтобы быть точно уверенным в его пользе – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Greenpost.
Как выбрать натуральный йогурт?
На упаковке ищите отметку "живые и активные культуры". Это означает, что в йогурте много бактерий, а значит, он будет полезным. Если такой отметки нет, то продукт проходил термическую обработку или содержит консерванты.
Важно!
Обычно добросовестные производители указывают количество бактерий. Надпись "изготовлен на основе живых и активных культур" – это уловка, чтобы замаскировать длинный перечень ингредиентов.
Что касается состава, то в натуральном йогурте перечень короткий:
- цельное молоко;
- живые бактерии;
- сливки;
- молочная сыворотка;
- могут быть натуральные добавки, такие как кусочки фруктов.
Вкусно и полезно / Фото Pixabay
Еще один сигнал – калорийность. В натуральном продукте она не превышает 70 кКАл на 100 граммов.
Единственный загуститель, который может быть указан – агар-агар. Это природный загуститель, который добавит продукту пользы. Крахмал и его модификация Е 1422 – "звоночек" о том, что лучше выбрать другой продукт.
