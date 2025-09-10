Йогурт может стать настоящим кулинарным другом на каждый день, ведь уместен в любых ситуациях. Как правильно выбрать продукт, чтобы быть точно уверенным в его пользе – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Greenpost.

Интересно И ни грамма консервантов: готовим сливовый соус, с которым мясо будет просто божественным

Как выбрать натуральный йогурт?

На упаковке ищите отметку "живые и активные культуры". Это означает, что в йогурте много бактерий, а значит, он будет полезным. Если такой отметки нет, то продукт проходил термическую обработку или содержит консерванты.

Важно!



Обычно добросовестные производители указывают количество бактерий. Надпись "изготовлен на основе живых и активных культур" – это уловка, чтобы замаскировать длинный перечень ингредиентов.

Что касается состава, то в натуральном йогурте перечень короткий:

цельное молоко;

живые бактерии;

сливки;

молочная сыворотка;

могут быть натуральные добавки, такие как кусочки фруктов.

Вкусно и полезно / Фото Pixabay

Еще один сигнал – калорийность. В натуральном продукте она не превышает 70 кКАл на 100 граммов.

Единственный загуститель, который может быть указан – агар-агар. Это природный загуститель, который добавит продукту пользы. Крахмал и его модификация Е 1422 – "звоночек" о том, что лучше выбрать другой продукт.

Какой салат стоит приготовить уже сейчас?