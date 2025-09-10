Йогурт може стати справжнім кулінарним другом на кожен день, адже доречний у будь-яких ситуаціях. Як правильно обрати продукт, щоб бути точно впевненим у його користі – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Greenpost.
Як вибрати натуральний йогурт?
На упаковці шукайте відмітку "живі і активні культури". Це означає, що в йогурті багато бактерій, а отже, він буде корисним. Якщо такої позначки немає, то продукт проходив термічну обробку або містить консерванти.
Важливо!
Зазвичай добросовісні виробники вказують кількість бактерій. Напис "виготовлений на основі живих і активних культур" – це хитрощі, щоб замаскувати довгий перелік інгредієнтів.
Що стосується складу, то в натуральному йогурті перелік короткий:
- незбиране молоко;
- живі бактерії;
- вершки;
- молочна сироватка;
- можуть бути натуральні добавки, такі як шматочки фруктів.
Смачно і корисно / Фото Pixabay
Ще один сигнал – калорійність. У натуральному продукті вона не перевищує 70 кКАл на 100 грамів.
Єдиний загусник, який може бути вказаний – агар-агар. Це природній загущувач, який додасть продукту користі. Крохмаль та його модифікація Е 1422 – "дзвіночок" про те, що краще обрати інший продукт.
