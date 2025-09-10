Йогурт може стати справжнім кулінарним другом на кожен день, адже доречний у будь-яких ситуаціях. Як правильно обрати продукт, щоб бути точно впевненим у його користі – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Greenpost.

Як вибрати натуральний йогурт?

На упаковці шукайте відмітку "живі і активні культури". Це означає, що в йогурті багато бактерій, а отже, він буде корисним. Якщо такої позначки немає, то продукт проходив термічну обробку або містить консерванти.

Важливо!



Зазвичай добросовісні виробники вказують кількість бактерій. Напис "виготовлений на основі живих і активних культур" – це хитрощі, щоб замаскувати довгий перелік інгредієнтів.

Що стосується складу, то в натуральному йогурті перелік короткий:

незбиране молоко;

живі бактерії;

вершки;

молочна сироватка;

можуть бути натуральні добавки, такі як шматочки фруктів.

Смачно і корисно / Фото Pixabay

Ще один сигнал – калорійність. У натуральному продукті вона не перевищує 70 кКАл на 100 грамів.

Єдиний загусник, який може бути вказаний – агар-агар. Це природній загущувач, який додасть продукту користі. Крохмаль та його модифікація Е 1422 – "дзвіночок" про те, що краще обрати інший продукт.

