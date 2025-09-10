Натуральний йогурт – це дуже корисний продукт, який можна вживати самостійно або додавати до салатів та інших страв. Однак далеко не всі знають, як обрати справді корисний продукт.

Йогурт може стати справжнім кулінарним другом на кожен день, адже доречний у будь-яких ситуаціях. Як правильно обрати продукт, щоб бути точно впевненим у його користі – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Greenpost.

Цікаво І ні грама консервантів: готуємо сливовий соус, з яким м'ясо буде просто божественним

Як вибрати натуральний йогурт?

На упаковці шукайте відмітку "живі і активні культури". Це означає, що в йогурті багато бактерій, а отже, він буде корисним. Якщо такої позначки немає, то продукт проходив термічну обробку або містить консерванти.

Важливо!



Зазвичай добросовісні виробники вказують кількість бактерій. Напис "виготовлений на основі живих і активних культур" – це хитрощі, щоб замаскувати довгий перелік інгредієнтів.

Що стосується складу, то в натуральному йогурті перелік короткий:

незбиране молоко;

живі бактерії;

вершки;

молочна сироватка;

можуть бути натуральні добавки, такі як шматочки фруктів.

Смачно і корисно / Фото Pixabay

Ще один сигнал – калорійність. У натуральному продукті вона не перевищує 70 кКАл на 100 грамів.

Єдиний загусник, який може бути вказаний – агар-агар. Це природній загущувач, який додасть продукту користі. Крохмаль та його модифікація Е 1422 – "дзвіночок" про те, що краще обрати інший продукт.

Який салат варто приготувати вже зараз?