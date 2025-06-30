Чтобы не потратить деньги на подделку: как выбрать качественное оливковое масло

Оливковое масло незаменимый помощник на кухне для современных хозяек. Поэтому важно знать, как покупать оригинальный продукт, а не дешевую подделку.

Высокая цена – далеко не гарантия, что в ваших руках качественное оливковое масло. На что еще стоит обязательно обратить внимание – рассказывает 24 Канал.

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Обратите внимание на цвет

Настоящее свежее оливковое масло часто имеет зеленый или желто-зеленый оттенок – от насыщенного до нежного. Все зависит от сорта оливок и степени их зрелости.

Надежные производители всегда указывают на упаковке дату отжима. Именно с этого момента начинается период, в течение которого продукт сохраняет свои свойства – обычно это до двух лет. Обязательно ищите на этикетке две даты: когда масло было отжато и до какого числа его желательно использовать. Это поможет выбрать свежий и качественный продукт для вашей кухни.

Запах все расскажет

Если откупорить бутылку качественного оливкового масла, то вы почувствуете аромат, который может напоминать скошенную траву или спелые фрукты. Все зависит от сорта оливок, из которых оно изготовлено. Если же масло не имеет запаха совсем или его аромат кажется неприятным – лучше воздержаться от потребления.

Также обратите внимание на вкус – должна быть заметна горчинка или фруктово-пряные нотки. Они свидетельствуют о наличии полифенолов, природных антиоксидантов. Итак, процесс изготовления масла был правильным.

Никакого пластика

Пластиковая тара – первый и самый большой враг оливкового масла. Ни в коем случае не покупайте продукт, который хранили в неподходящей таре.

Какие бы соблазнительные аргументы не звучали – уверенно отказывайтесь от такого продукта.

Качество подтверждается стандартами

Ищите на этикетке стандарты, которые подтвердят качество продукта:

ДСТУ 5065: 2008 – украинский;

CODEX-STAN 33-1981 – международный.

Эти простые подсказки гарантируют, что вы потратите деньги исключительно на качественный продукт.

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