Больше никаких "пластиковых" помидоров: как за 3 секунды определить самый сладкий овощ

В сезон помидоров легко ошибиться с выбором: с виду плод может казаться удачным, а на вкус оказаться пресным. Есть несколько простых признаков, которые помогут найти по-настоящему ароматные и сладкие помидоры.

Помидор может выглядеть безупречно, но при этом оставаться водянистым. Поэтому при покупке стоит обратить внимание на несколько простых признаков, которые всегда срабатывают безотказно.

Проверьте, насколько помидор упругий

Самый простой тест – взять помидор в руку и слегка нажать на него. Спелый плод должен быть упругим: не слишком твердым, но и не мягким. Если помидор легко продавливается, он, скорее всего, перезрел.

Наслаждаемся урожаем / Фото Pixabay

Посмотрите на место у плодоножки

Обратите внимание на участок, где плодоножка соединяется с помидором. Он не должен резко отличаться по цвету от остальной кожицы.

Если разница заметна, плод, скорее всего, дозревал уже после сбора. Вкус при этом может быть приемлемым, но полезных веществ в таком помидоре будет меньше.

Оцените кожицу и мякоть

Качественный помидор имеет гладкую, блестящую кожицу без морщинок, пятен и складок. Если покупаете овощи на рынке, можно попросить продавца разрезать один плод и посмотреть на середину.

Внутри не должно быть белых жестких прожилок или пустот: такие помидоры вряд ли порадуют своим вкусом.