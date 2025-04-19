В воде, в коньяке и вине: как вымачивать изюм для паски

Изюм обычно является обязательным компонентом в приготовлении паски. И перед добавлением в тесто важно предварительно его вымочить.

Перед вымачиванием обязательно обратите внимание на цвет изюма: чем он светлее, тем дольше его нужно вымачивать. Как правильно это делать – рассказывает 24 Канал.

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В воде

Вскипятите воду и оставьте ее на несколько минут, чтобы немного остыла. Насыпьте изюм в глубокую миску и залейте горячей водой так, чтобы он был полностью покрыт. Хорошо перемешайте деревянной ложкой или палочкой.

Затем процедите изюм через сито, чтобы удалить лишнюю жидкость. Дайте ему немного обсохнуть. При желании повторите процедуру: снова залейте изюм горячей водой и оставьте на 15 минут. После этого еще раз откиньте на сито, чтобы окончательно удалить избыток влаги.

Такой способ поможет сделать изюм мягким, чистым и готовым к использованию в выпечке.

В коньяке

Тщательно промойте изюм под проточной водой и переберите, удаляя поврежденные или посторонние примеси. Затем залейте его кипятком и оставьте на 30 минут для запаривания. После этого откиньте изюм на дуршлаг и дайте стечь всей жидкости.

Когда изюм подсохнет, переложите его в глубокую миску и залейте смесью из воды и коньяка. На 500 миллилитров воды добавьте примерно четверть рюмки алкоголя. Дайте сухофруктам настояться не менее 2 – 3 часов – за это время они станут более мягкими и ароматными.

Непосредственно перед тем, как вводить изюм в тесто, дайте остаточной жидкости стечь через сито. Так вы избежите лишней влаги в выпечке.

В вине

После того как тщательно промоете изюм и подсушите его на сите, переложите в глубокую миску или банку. Залейте теплой водой, смешанной с водкой в соотношении: на 1 литр воды – примерно 25 – 30 миллилитров алкоголя. Оставьте изюм в этой жидкости примерно на 40 минут, после чего дайте ему хорошо стечь, чтобы убрать остатки спиртового настоя.

Затем замачиваем изюм в красном вине. Переложите сухофрукты в соответствующую емкость и залейте вином так, чтобы оно полностью покрыло изюм.

Периодически перемешивайте содержимое сосуда, чтобы весь изюм равномерно пропитался. Затем промойте его под проточной водой на сите, чтобы избавиться от избытка вина.

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