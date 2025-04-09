Секреты пышного бисквита: все подруги о них будут расспрашивать

Пышный бисквит – это отличная основа для множества вкусностей. И достичь идеального результата помогут несколько простых секретов.

Для того, чтобы бисквит получился как на картинке, нужно придерживаться нескольких простых правил. 24 Канал делится секретами, о которых вас точно будут расспрашивать подруги.

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Секреты идеального бисквита

Правильное взбивание

Если вы взбиваете желтки и белки отдельно, то соединять их нужно аккуратно, и смешивать лопаткой, а не миксером. Целые яйца нужно взбивать, пока масса не увеличится, и только тогда постепенно вводить сахар.

Просеивание муки

Муку нужно просеивать 2 – 3 раза. Если вы добавляете какао или крахмал, сделать это надо до просеивания. В тесто муку также нужно вводить медленно и аккуратно размешивать.

Бока формы не смазываем

Для того, чтобы тесто хорошо выросло, оно должно "цепляться". Выливаем тесто, делаем углубление в центре и сразу ставим в разогретую духовку.

Выпекание

Выпекать бисквит надо при температуре 160 – 170 градусов в центре духовки. Процесс длится 35 – 40 минут, в первые 25 минут духовку категорически запрещено открывать.

Не спешите

Когда бисквит будет готов, нужно оставить его в духовке еще на 10 – 15 минут. Затем даем остыть и заворачиваем на несколько часов в пленку – он "созреет" и легко разрежется.

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