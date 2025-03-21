Ответ может удивить: нужно ли мыть бананы перед употреблением

Большинство людей моет яблоки, груши или помидоры перед тем, как съесть. Это привычка, которую приучают с детства. Но с бананами ситуация другая – кожуру всегда выбрасывают, поэтому некоторые считают мытье лишним.

Банановая кожура может выглядеть чистой, но на самом деле это не так, сообщает 24 Канал со ссылкой на pysznosci. Даже если вы не едите ее, мыть бананы перед употреблением – важное правило, которое поможет избежать ненужных рисков.

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Почему стоит мыть бананы

Бананы растут на плантациях, где активно используют пестициды. Это химические вещества, которые защищают плоды от вредителей и болезней. После сбора урожая бананы дополнительно обрабатывают консервантами. Также плоды часто опрыскивают этиленом – чтобы созревали быстрее.

Все эти вещества остаются на кожуре бананов. Касаясь немытой кожуры, человек переносит химию и бактерии на свои руки. Затем загрязнения легко попадают на губы, лицо или другие продукты рядом. Похожая ситуация с ананасами, цитрусовыми и арбузами – их также нужно мыть тщательно.

Как правильно мыть бананы

Просто подержать банан под проточной водой – уже неплохо. Так можно уменьшить количество загрязнений на кожуре.

Если требуется более тщательная очистка, приготовьте специальный двухэтапный раствор. Возьмите 1 литр воды и половину стакана уксуса. Замочите бананы в этом растворе на несколько минут.

После этого приготовьте содовый раствор. На 1 литр воды добавьте полную столовую ложку пищевой соды. Переложите бананы в содовый раствор еще на несколько минут. Сода уберет загрязнения, которые не смог удалить уксус.

В завершение тщательно промойте бананы чистой проточной водой. Этот способ мытья идеален для фруктов, которыми кормят детей или людей с чувствительным пищеварением.

Существует идеальная формула: как правильно приготовить тесто для пиццы.