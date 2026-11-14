Зачем варить тыквенные семечки перед обжариванием: хитрость, чтобы семечки просолились и хрустели

Когда готовите тыквенный суп или пирог, не спешите выбрасывать семечки: за считанные минуты они легко превращаются в ароматный домашний снек, который намного вкуснее магазинного.

Главная ошибка при его приготовлении – сразу высыпать сырые зерна на сковороду или противень, ведь тогда вся соль остается исключительно на твердой кожице, а само ядро получается пресным и часто подгорает. Секрет идеального результата заключается в кратковременном проваривании семян в соленом рассоле перед запеканием.

Влага с солью проникает сквозь оболочку внутрь семечка, благодаря чему ядро равномерно просаливается, быстрее доходит до готовности в духовке и приобретает выраженный ореховый хруст, не пересушиваясь.

Как варить тыквенные семечки?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 стакана очищенных от волокон тыквенных семечек;

– 1 литр питьевой воды;

– 2 столовые ложки каменной соли без горки;

пряная заправка для запекания:

– 1 столовая ложка рафинированного масла;

– 1/2 чайной ложки сладкой молотой паприки;

– 1/3 чайной ложки сушеного гранулированного чеснока по желанию.

Приготовление: