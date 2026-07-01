Не тратьте всю вишню на компот: 4 заготовки, которые зимой откроете в первую очередь

Вишня в сезон долго не хранится: ягоды быстро пускают сок и становятся мягкими, поэтому их лучше сразу распределить по назначению. Часть можно оставить на компоты, часть – подготовить для выпечки, а из остального сделать сладкие заготовки.

Удобнее всего сразу иметь несколько разных запасов. Вишню с косточками замораживают для напитков, без косточек – для пирогов и вареников, а еще из нее готовят ягоды в собственном соку и домашние цукаты, отмечает "Вкусно и красиво дома". Интересно Суп, который не нужно варить: идеальный гаспачо для аномальной жары Как заморозить вишню с косточками на компот? Время: 30 – 40 минут + замораживание

30 – 40 минут + замораживание Порций: любое количество Ингредиенты:

– спелая вишня. Как правильно заготовить вишню на зиму: смотрите видео Приготовление: Вишни переберите, удалите плодоножки и хорошо вымойте. Косточки для этого способа вынимать не нужно. Разложите ягоды на полотенце и оставьте, чтобы они полностью высохли. Сухую вишню переложите в зип-пакеты. Чтобы заготовка занимала меньше места в морозилке и не впитывала посторонние запахи, вставьте в пакет соломинку для коктейлей, прижмите края пакета и вытяните через соломинку воздух. После этого быстро закройте пакет. Так получится простая домашняя вакуумизация без специального устройства. Подготовленные пакеты с вишней положите в морозилку и используйте зимой для компотов. Как заморозить вишню без косточек для выпечки? Время: 40 – 60 минут + замораживание

40 – 60 минут + замораживание Порций: примерно 4 пакета по 500 граммов Ингредиенты:

– 2 килограмма вишен без косточек. Приготовление: Вишни переберите, помойте, удалите плодоножки и только после этого удалите косточки. Это можно сделать специальным приспособлением, булавкой или палочкой для суши. Подготовленные ягоды разложите по пакетам-зип-мешкам порционно, примерно по 500 граммов в каждый. Такой объем удобно доставать для одного приготовления. Слегка прижмите вишни в пакете, чтобы выпустить лишнюю жидкость и воздух. По желанию сделайте домашнюю вакуумацию с помощью соломинки: вставьте ее в пакет, почти полностью закройте застежку, вытяните воздух и сразу плотно закройте пакет. Храните такую вишню в морозилке и используйте для пирогов, тортов, булочек, вареников и других десертов. Как приготовить вишню в собственном соку на зиму? Время : 40 – 50 минут

: 40 – 50 минут Порций: зависит от объема банок Ингредиенты:

– 2,5 килограмма вишен без косточек;

– 1,2 килограмма сахара;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты. Приготовление: Вишни переберите, помойте, удалите плодоножки и косточки. Переложите 2,5 килограмма подготовленных ягод в большую миску или кастрюлю, добавьте 200 граммов сахара и хорошо перемешайте, чтобы он равномерно распределился между вишнями. Поставьте посуду с ягодами на огонь и прогревайте, пока вишни не пустят сок, а сахар полностью не растворится. Когда жидкость станет однородной и в ней уже не будет крупинок сахара, добавьте еще 1 килограмм сахара. Всего на это количество вишен потребуется 1,2 килограмма сахара. Добавьте чайную ложку лимонной кислоты, хорошо перемешайте и доведите массу до кипения. Если появляется пена, снимите ее. После закипания варите вишню 5 минут на среднем огне. Горячую вишню в собственном соку разложите по стерилизованным банкам до самого верха, закройте стерилизованными крышками и закрутите обычным способом. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания. После этого перенесите заготовку в подвал, прохладную кладовую или темный шкаф. Как приготовить домашние цукаты из вишни? Время : 1 день + 8 часов сушки

: 1 день + 8 часов сушки Порций: зависит от сочности вишни Ингредиенты:

– 2,5 килограмма вишен без косточек;

– 1 килограмм сахара. Приготовление: Вишни переберите, помойте, удалите плодоножки и косточки. Переложите 2,5 килограмма подготовленных ягод в миску. Если ягод много, разделите их на две миски, чтобы было удобнее перемешивать. Добавьте 1 килограмм сахара и хорошо перемешайте, чтобы он равномерно покрыл вишни. Оставьте ягоды, чтобы они пустили сок и сахар начал растворяться. В теплую погоду миску можно поставить на солнце примерно на 2 часа, так процесс пойдет быстрее. Когда вишни пустят достаточно сока, поставьте сито над кастрюлей и процедите ягоды. Вишни переложите обратно в миску, а сироп поставьте на огонь. Доведите его до кипения и проварите 2 минуты, при необходимости снимая пену. Горячим сиропом сразу залейте вишни, перемешайте и оставьте на 3 – 4 часа. После этого снова процедите сироп через сито, вишни верните в миску, а сироп повторно доведите до кипения и проварите 2 минуты. Залейте им ягоды во второй раз, перемешайте и оставьте еще на 3 – 4 часа. Такую же процедуру повторите в третий раз: процедите сироп, проварите его 2 минуты с момента закипания, горячим залейте вишни и снова оставьте на 3 – 4 часа. После последнего настаивания выложите ягоды в сито и дайте всей жидкости хорошо стечь. Оставшийся сироп можно проварить 5 минут, разлить по банкам и использовать для пропитки бисквитов или приготовления компота. Вишни разложите на поддонах сушилки и сушите до полного высыхания. Они должны остаться мягкими, но без капель жидкости внутри. В старой сушилке это может занять примерно 8 часов, в более новых моделях время может быть меньше. Также цукаты можно сушить в духовке на самой низкой температуре с конвекцией, слегка приоткрыв дверцу, или на солнце, обязательно накрыв от насекомых. Готовые цукаты переложите в герметичный пакет или сухую банку с крышкой и храните в холодильнике.