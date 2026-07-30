Жидкий джем можно спасти без желфикса: старый метод работает

Жидкий джем не всегда означает неудачный рецепт. Иногда ему просто не хватает натурального пектина, который отвечает за загустение фруктовой массы.

Портал Moje gotowanie предлагает простой способ, для которого не потребуется ни "Желфикса", ни крахмала, ни других добавок. Попробуйте – он обязательно сработает.

В чем суть метода?

Когда джем получается слишком жидким, часть массы нужно просто измельчить, а затем снова соединить с целыми кусочками фруктов. После этого смесь еще несколько минут проваривают.

Именно во время измельчения высвобождается больше мякоти, клетчатки и пектина. В результате джем быстрее загустевает и лучше держит форму.

Ваш джем будет идеальным / Фото Pixabay

Как загустить джем без добавок

Сварите джем как обычно в широкой кастрюле с толстым дном, добавьте сахар и готовьте без крышки на слабом или среднем огне, время от времени помешивая. Проверьте консистенцию: положите немного джема на холодную тарелку и подождите минуту. Если он быстро растекается, масса еще жидкая. Снимите кастрюлю с огня и дайте джему 2–3 минуты, чтобы он перестал сильно булькать. Перелейте примерно половину массы в высокую жаропрочную емкость. Измельчите эту часть ручным блендером короткими импульсами. Не нужно делать массу идеально гладкой – достаточно, чтобы она стала кремообразной. Перелейте измельченную часть обратно в кастрюлю и хорошо перемешайте с остальными фруктами. Поставьте джем на слабый огонь и варите еще 3–5 минут, почти непрерывно помешивая. Готовый джем разложите по стерилизованным сухим банкам и плотно закрутите.

Когда этот метод работает лучше всего

Этот способ особенно хорошо работает с фруктами, которые дают много сока. Наиболее заметный эффект он дает с клубникой, так как она часто делает джем слишком жидким.

Также этот метод помогает с малиной, абрикосами и персиками. В сливовом джеме разница меньше, но консистенция тоже становится более кремообразной.

Интересно! По данным специалистов по пищевым продуктам, пектиновое вещество в клеточных стенках растений действительно отвечает за образование геля. Именно поэтому цитрусовые корки и яблочные выжимки традиционно используют для загущения варенья и мармеладов.