Все хозяйки обожают закарпатский човлент: вкусное блюдо для всей семьи, которое готовится без особых усилий

Закарпатская кухня – это всегда особый колорит. Когда сытость сочетается с удивительным вкусом, мимо этого просто невозможно пройти.

Если идей для семейного ужина нет, то вам точно стоит попробовать закарпатский човлент. Большая порция сытного и пикантного блюда наверняка придется вам по вкусу, рассказывает Мирослава Пекарюк. Читайте также Несколько капель — и сыр долго останется свежим: какой секретный продукт творит чудеса Как приготовить закарпатский човлент? Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– 350 граммов перловой крупы;

– 150 граммов копченых ребер;

– 150 граммов копченой подчеревки;

– 150 граммов копченой колбасы;

– 500 граммов свинины;

– 500 граммов готовой белой фасоли;

– 2 луковицы;

– 2 моркови;

– 100 граммов томатной пасты;

– 100 граммов томатного соуса;

– 50 граммов сушеных грибов;

– 1 столовая ложка смальца;

– соль, перец, сладкая паприка, тимьян. Вам это понравится: смотрите видео Приготовление: Для начала промываем перловку, а сушеные грибы замачиваем в кипятке, а затем измельчаем. Свежую свинину, копчёные ребра, подчеревину и колбасу нарезаем порционными кусочками. На растопленном сале обжариваем измельченный лук с морковью, добавляем свинину с подчеревиной и тушим до золотистого цвета. В конце заправляем обжарку солью, перцем, тимьяном, щедрой порцией сладкой паприки, томатной пастой и соусом. Формировать блюдо лучше всего в глубоком котле или глиняных горшках. Выкладываем слоями мясо-овощную зажарку, копчёные ребрышки с колбасой, перловку, готовую белую фасоль и грибы. Заливаем всё горячей водой вместе с грибным настоем, чтобы жидкость покрывала крупу на два пальца. Накрываем крышкой и запекаем при 180 градусах до полного размягчения перловки, после чего даем човленту немного настояться перед подачей.