Эту легенду закарпатской кухни должен попробовать каждый: как приготовить лангош

Лангош – это закарпатский фастфуд, который вы точно должны попробовать. Лучшего перекуса в занятой день просто не придумать!

Лангош – это изобретение венгерских кулинаров, который точно придется о вкусу любителям быстрых перекусов. Жареный хлеб со сметаной, сыром и чесночным соусом дарит особые эмоции, рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить лангош?

Ингредиенты:

– 2 чайные ложки сухих дрожжей;

– 150 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 500 граммов муки;

– 150 миллилитров минеральной воды;

дополнительно:

– 70 миллилитров воды;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

начинка:

– сыр;

– колбаса;

– сметана;

– майонез;

– кетчуп.



Простой перекус с невероятным вкусом / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Для приготовления основы растворите дрожжи с сахаром в теплой воде, перемешайте и дайте смеси активироваться в течение 15 минут. Отдельно соедините просеянную муку с солью, обеспечивая равномерное распределение сухих ингредиентов. В муку влейте подготовленную дрожжевую опару и порцию минеральной воды. Замесите мягкое, эластичное тесто и оставьте его в теплом месте на час для подъема. Пока основа отдыхает, подготовьте добавки: пропустите чеснок через пресс, смешайте его с небольшим количеством воды, а твердый сыр измельчите с помощью крупной терки. Когда тесто увеличится в объеме, обомните его руками, чтобы удалить лишний воздух, и разделите на порционные части. Разогрейте на сковороде достаточное количество рафинированного масла. Каждый кусочек теста раскатайте в лепешку толщиной около 1,5 сантиметра, ориентируясь на диаметр вашей сковородки. Обжаривайте заготовки с обеих сторон до появления насыщенной румяной корочки. Еще горячий лангош щедро смажьте чесночной водой. Сверху добавьте начинку на свой вкус - это может быть сметана, соус или их сочетание – и обильно посыпьте сыром, чтобы он слегка подплавился.

Обязательно ли использовать минеральную воду?

Использовать именно минеральную воду не обязательно, но она существенно влияет на конечный результат. Благодаря содержанию углекислого газа такое тесто становится значительно легче и пышнее, рассказывает Smakosze.

Пузырьки газа работают как дополнительный разрыхлитель, создавая внутри лангоша множество мелких полостей, что делает его текстуру более пористой и нежной после обжаривания.

Если у вас под рукой нет минералки, ее можно смело заменить обычной кипяченой водой комнатной температуры. В таком случае за пышность блюда будут отвечать только дрожжи. Коржики все равно получатся вкусными, однако они могут быть немного плотнее и менее хрустящими.

