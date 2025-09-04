4 сентября, 12:39
Не хуже, чем из магазина: закрываем домашнюю "Фанту", которую можно давать детям безлимитно
Основні тези
- Домашнюю "Фанту" можно сделать, используя простые ингредиенты – персики, апельсины, сахар и воду.
- Этот напиток позволяет почувствовать лето даже в самые холодные зимние месяцы. К тому же он абсолютно безопасен для детей.
Поклонникам "Фанты" можно не покупать популярный напиток в магазине, а сделать домашнюю альтернативу. Для этого нужны простые ингредиенты: персики и апельсины.
Этот натуральный напиток способен не только утолить жажду сейчас, но и насладиться сутью лета, законсервированной в банках на зиму. Рецептом домашней "Фанты" делится 24 Канал со ссылкой на 1 минута.
Как закрыть "Фанту" на зиму?
- Время: 20 минут
Порции: одна 3-литровая банка
Ингредиенты:
– 450 граммов персиков;
– 0,5 апельсина;
– 250 граммов сахара;
– 2,4 литра воды.
Приготовление:
- Тщательно вымойте фрукты. Промокните бумажным полотенцем. Апельсин тоже вымойте. Разрежьте пополам и поделите на кружочки толщиной 1 сантиметр. Каждый кружочек нарежьте ножом на 4 дольки.
- Банку простерилизуйте над паром. Крышку прокипятите. Пока слоек горячий, выложите в него персики с апельсином.
- Вскипятите воду с сахаром и варите 2 минуты, чтобы белые кристаллы полностью растворились.
- Затем заливайте кипящий сироп в бутыль. Сразу же закручивайте крышкой.
- После этого банку с "Фантой" переверните и тепло укутайте. Оставьте остывать до утра. Только тогда переносите на хранение в темное место.
Готово!
К слову, закрыть на зиму можно и томатный сок. Он станет идеальным дополнением к блюдам из морепродуктов, супов или просто как свежий напиток к обеду или ужину.