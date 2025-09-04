Укр Рус
4 сентября, 12:39
2

Не хуже, чем из магазина: закрываем домашнюю "Фанту", которую можно давать детям безлимитно

Марта Касиянчук
  • Домашнюю "Фанту" можно сделать, используя простые ингредиенты – персики, апельсины, сахар и воду.
  • Этот напиток позволяет почувствовать лето даже в самые холодные зимние месяцы. К тому же он абсолютно безопасен для детей.

Поклонникам "Фанты" можно не покупать популярный напиток в магазине, а сделать домашнюю альтернативу. Для этого нужны простые ингредиенты: персики и апельсины.

Этот натуральный напиток способен не только утолить жажду сейчас, но и насладиться сутью лета, законсервированной в банках на зиму. Рецептом домашней "Фанты" делится 24 Канал со ссылкой на 1 минута.

Как закрыть "Фанту" на зиму?

  • Время: 20 минут
    Порции: одна 3-литровая банка

Ингредиенты: 
– 450 граммов персиков; 
– 0,5 апельсина; 
– 250 граммов сахара; 
– 2,4 литра воды.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте фрукты. Промокните бумажным полотенцем. Апельсин тоже вымойте. Разрежьте пополам и поделите на кружочки толщиной 1 сантиметр. Каждый кружочек нарежьте ножом на 4 дольки.
     
  2. Банку простерилизуйте над паром. Крышку прокипятите. Пока слоек горячий, выложите в него персики с апельсином. 
     
  3. Вскипятите воду с сахаром и варите 2 минуты, чтобы белые кристаллы полностью растворились.
     
  4. Затем заливайте кипящий сироп в бутыль. Сразу же закручивайте крышкой. 
     
  5. После этого банку с "Фантой" переверните и тепло укутайте. Оставьте остывать до утра. Только тогда переносите на хранение в темное место.

Готово!

К слову, закрыть на зиму можно и томатный сок. Он станет идеальным дополнением к блюдам из морепродуктов, супов или просто как свежий напиток к обеду или ужину.