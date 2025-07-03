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3 июля, 10:45
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Вкусно так же как свежая: как закрыть кукурузу на целый год

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Кукурузу можно сохранить на целый год, консервируя початки с солью и сахаром.
  • Для консервирования нужны 10 початков, 1,5 ложки соли и 1 ложка сахара на банку, заливаются кипятком.

Кукуруза является одним из лучших подарков летнего урожая. Но это вовсе не означает, что насладиться ею можно только в сезон.

Если вы ценитель вареной кукурузы, то для вас есть хорошие новости – ее можно сохранить на целый год прямо початками. Как это сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".

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Рецепт консервированной кукурузы

  • Время: 1 час
  • Порций: 10 початков

Ингредиенты:
– 10 початков кукурузы;
– по 1,5 столовой ложки соли на банку;
– по 1 столовой ложке сахара на банку;
– кипяток.

Приготовление:

  1. Для консервации подготовьте трехлитровые банки. Тщательно вымойте их вместе с крышками, после чего простерилизуйте.

  2. Початки кукурузы очистите от листьев и нитевидных волокон, хорошо промойте под проточной водой. При необходимости обрежьте кончики.

  3. Плотно разместите початки в банках, вертикально или горизонтально в банках.

  4. В каждую банку насыпьте нужное количество соли и сахара.

  5. Заливаем кукурузу кипятком и стерилизуем 30 минут.

  6. Закрываем банки, оставляем остывать и переносим в темное место для хранения.

Приятного аппетита!

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