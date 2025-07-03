Вкусно так же как свежая: как закрыть кукурузу на целый год

Кукуруза является одним из лучших подарков летнего урожая. Но это вовсе не означает, что насладиться ею можно только в сезон.

Если вы ценитель вареной кукурузы, то для вас есть хорошие новости – ее можно сохранить на целый год прямо початками. Как это сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".

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Рецепт консервированной кукурузы

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10 початков

Ингредиенты:

– 10 початков кукурузы;

– по 1,5 столовой ложки соли на банку;

– по 1 столовой ложке сахара на банку;

– кипяток.

Приготовление:

Для консервации подготовьте трехлитровые банки. Тщательно вымойте их вместе с крышками, после чего простерилизуйте. Початки кукурузы очистите от листьев и нитевидных волокон, хорошо промойте под проточной водой. При необходимости обрежьте кончики. Плотно разместите початки в банках, вертикально или горизонтально в банках. В каждую банку насыпьте нужное количество соли и сахара. Заливаем кукурузу кипятком и стерилизуем 30 минут. Закрываем банки, оставляем остывать и переносим в темное место для хранения.

Приятного аппетита!

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