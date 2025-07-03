Вкусно так же как свежая: как закрыть кукурузу на целый год
- Кукурузу можно сохранить на целый год, консервируя початки с солью и сахаром.
- Для консервирования нужны 10 початков, 1,5 ложки соли и 1 ложка сахара на банку, заливаются кипятком.
Кукуруза является одним из лучших подарков летнего урожая. Но это вовсе не означает, что насладиться ею можно только в сезон.
Если вы ценитель вареной кукурузы, то для вас есть хорошие новости – ее можно сохранить на целый год прямо початками. Как это сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".
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Рецепт консервированной кукурузы
- Время: 1 час
- Порций: 10 початков
Ингредиенты:
– 10 початков кукурузы;
– по 1,5 столовой ложки соли на банку;
– по 1 столовой ложке сахара на банку;
– кипяток.
Приготовление:
Для консервации подготовьте трехлитровые банки. Тщательно вымойте их вместе с крышками, после чего простерилизуйте.
Початки кукурузы очистите от листьев и нитевидных волокон, хорошо промойте под проточной водой. При необходимости обрежьте кончики.
Плотно разместите початки в банках, вертикально или горизонтально в банках.
В каждую банку насыпьте нужное количество соли и сахара.
Заливаем кукурузу кипятком и стерилизуем 30 минут.
Закрываем банки, оставляем остывать и переносим в темное место для хранения.
Приятного аппетита!
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