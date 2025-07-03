Якщо ви поціновувач вареної кукурудзи, то для вас є гарні новини – її можна зберегти на цілий рік прямо качанами. Як це зробити – розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".

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Рецепт консервованої кукурудзи

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10 качанів

Інгредієнти:

– 10 качанів кукурудзи;

– по 1,5 столової ложки солі на банку;

– по 1 столові ложці цукру на банку;

– кипʼяток.

Приготування:

Для консервації підготуйте трилітрові банки. Ретельно вимийте їх разом із кришками, після чого простерилізуйте. Качани кукурудзи очистьте від листя та ниткоподібних волокон, добре промийте під проточною водою. За потреби обріжте кінчики. Щільно розмістіть качани в банках, вертикально або горизонтально в банках. У кожну банку насипте потрібну кількість солі й цукру. Заливаємо кукурудзу кипʼятком та стерилізуємо 30 хвилин. Закриваємо банки, залишаємо вистигати та переносимо у темне місце для зберігання.

Смачного!

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