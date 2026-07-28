Помидоры без стерилизации на зиму: простой рецепт с двойной заливкой кипятком

Домашние помидоры на зиму можно закрыть без стерилизации банок. Если использовать простой способ с двойной заливкой кипятком.

Домашние помидоры на зиму можно закрыть без стерилизации, если придерживаться простой последовательности действий и дважды залить банки кипятком, пишет danilchenko 77 в Instagram. В этом рецепте все держится на горячей воде: первая заливка хорошо прогревает томаты, а вторая помогает надежно законсервировать заготовку.

Как приготовить помидоры на зиму?

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– огурцы сколько поместится в 2-литровую банку помидоров;

– несколько веточек укропа;

– несколько веточек петрушки;

– 2 зубчика чеснока;

– 5 – 6 горошин черного перца;

– 3 горошины душистого перца;

– 1 лавровый лист;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 столовые ложки сахара с небольшой горкой;

– 1 чайная ложка уксуса;

– кипяток – для заливки.

Вы будете в восторге от этих помидоров: смотрите видео

Приготовление: