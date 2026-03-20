Закуска от шефа с тунцом, авокадо и огурцом: такой праздник можно устраивать каждый день
- Закуска с тунцом, авокадо и огурцом готовится за 20 минут и рассчитана на 4 порции.
- Ингредиенты включают огурец, тунец, авокадо, крем-сыр, греческий йогурт и немного горчицы.
Весна – это возвращение тепла и хорошего настроения. Так почему бы не отпраздновать ее вкусной закуской?
Яркая закуска – это прекрасная возможность устроить себе праздник в любой момент. Достаточно нескольких ингредиентов, чтобы насладиться непревзойденным вкусом, рассказывает TikTok vivien_kb.
Как приготовить закуску из авокадо?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– огурец;
– тунец;
– авокадо;
– крем-сыр;
– греческий йогурт;
– немного горчицы.
Приготовление:
- С помощью овощечистки нарежьте свежий огурец длинными тонкими слайсами и выложите их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
- Расположите ломтики в ряд, слегка накладывая края друг на друга для создания сплошного полотна.
- В небольшой емкости смешайте консервированный тунец с густым йогуртом и ложкой горчицы, растирая массу до состояния паштета.
- Равномерно смажьте огуречную основу тонким слоем нежного крем-сыра.
- Сверху осторожно выложите подготовленную рыбную смесь, добавьте нарезанное тонкими полосками авокадо и плотно сверните все в аккуратный рулет.
- Перед подачей нарежьте полученный ролл на порционные кусочки, чтобы получить эффектную и полезную закуску.
Как выбрать авокадо?
Прежде всего обращайте внимание на цвет и состояние кожуры авокадо. Для большинства популярных сортов, например Хасс, темно-фиолетовый или почти черный цвет свидетельствует о спелости, тогда как ярко-зеленые плоды обычно еще твердые и требуют нескольких дней для созревания, подсказывает Onet.
Поверхность должна быть целостной, без темных пятен, глубоких вмятин или признаков плесени у плодоножки, поскольку любое повреждение оболочки ускоряет окисление мякоти внутри. Обязательно проведите тест на ощупь: слегка надавите ладонью на плод. Спелое авокадо должно быть упругим, поддаваться легкому давлению, но мгновенно восстанавливать форму.
Если плод ощущается каменным, он будет терпким на вкус, а если палец оставляет глубокую вмятину, которая не исчезает, то авокадо уже перезрело и, вероятнее всего, имеет темные волокна и неприятный привкус внутри.
