Он действительно съедается быстрее, чем огурцы: острый салат из зеленых помидоров и кабачков

Когда осенние холода ставят точку на созревании помидоров, зеленые и бурые плоды становятся настоящим сокровищем для консервирования. В отличие от красных помидоров, которые в горячем маринаде быстро превращаются в мягкую кашу, недозрелые помидоры обладают плотной текстурой и приятной естественной кислинкой.

Сочетание зеленых помидоров, кабачков и острых ноток создает уникальную вкусовую гармонию. Будьте осторожны – эта заготовка может заставить вас забыть обо всех остальных банках в кладовой! Как заготовить пикантные зеленые помидоры с кабачками? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1,5 килограмма зеленых помидоров;

– 1 килограмм кабачков;

– 500 граммов лука;

– 300 граммов свежего чеснока;

– 1 острый стручковый перец;

– 100 миллилитров рафинированного масла;

– 100 миллилитров фруктового уксуса;

– 150 граммов сахара;

– 40 граммов соли. Приготовление: Зеленые помидоры и кабачки тщательно промойте и нарежьте аккуратными кружочками толщиной около 0,5 сантиметра. Лук очистите и нарежьте кольцами средней толщины, а зубчики чеснока нарежьте тонкими пластинками. Сложите все нарезанные овощи в большую широкую кастрюлю с толстым дном. Добавьте мелко нарезанный острый перец вместе с семечками (или без них, если предпочитаете умеренную остроту), влейте растительное масло и ароматный фруктовый уксус, всыпьте соль и сахар. Тщательно перемешайте овощную смесь руками или широкой деревянной лопаткой и оставьте настаиваться при комнатной температуре на 40–60 минут, чтобы под действием соли и сахара выделился обильный натуральный сок. Поставьте кастрюлю на умеренный огонь и доведите смесь до активного кипения. Убавьте огонь и проварите овощи ровно 10 минут, периодически аккуратно помешивая от дна, чтобы кусочки прогревались равномерно. Кипящую закуску вместе с горячим пряным соком немедленно разложите по заранее простерилизованным сухим банкам, наполняя их до самых краев. Герметично закатайте прокипяченными металлическими крышками, переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного естественного остывания.