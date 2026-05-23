Что приготовить на бой Усика: 3 закуски, от которых не останется ни крошки
Сегодня ночью состоится очередной бой украинского чемпиона Александра Усика. Просмотр должен быть не только интересным, но и вкусным, и об этом можно позаботиться уже сейчас.
Приготовление закусок должно быть быстрым и легким, чтобы не убить весь азарт от ожидания боя. 24 Канал собрал несколько рецептов, среди которых точно найдется что-то по вкусу.
Как запечь крылышки пикантные крылышки?
Ингредиенты:
– 2 килограмма куриных крылышек;
– пол чайной ложки соли;
– 2 чайные ложки сушеного имбиря;
– 2 чайные ложки сушеного чеснока;
– сок половины лимона;
– 2 столовые ложки кетчупа;
– 5 столовых ложек соевого соуса;
– соус терияки и кунжут для подачи.
Приготовление:
Приготовление:
- Разделите куриные крылышки ножом по суставам на порционные кусочки и сложите их в глубокую емкость.
- Приправьте мясо солью, любимыми специями и сбрызните свежевыжатым лимонным соком.
- В отдельной посуде соедините томатный кетчуп с соевым соусом, вылейте эту смесь к курице, тщательно вымешайте руками, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом, и оставьте насыщаться ароматами примерно на 1 час.
- Обжарьте крылышки на специальной сковороде или запеките в духовке до появления хрустящей и аппетитной темной корочки.
- Перед подачей щедро полейте горячее блюдо густым соусом терияки и украсьте сверху семенами кунжута
Как приготовить наггетсы?
Ингредиенты:
– 400 граммов куриного филе;
– 150 граммов кукурузных хлопьев;
– 50 граммов муки;
– 2 яйца;
– 10 граммов соли;
– 2 грамма черного перца;
– щепотка паприки;
– тимьян, сахар, масло.
Приготовление:
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе аккуратными небольшими кусочками весом примерно по 30 граммов каждый.
- Кукурузные хлопья высыпьте в пакет и слегка измельчите скалкой или руками до состояния крупной крошки, а в отдельной пиале взбейте куриные яйца вместе с солью и вашими любимыми специями.
- Поочередно обваляйте каждый мясной кусочек сначала в пшеничной муке, затем полностью окуните в яичную смесь и напоследок щедро запанируйте в кукурузной крошке, после чего слегка сбрызните заготовки маслом-спреем или аккуратно смажьте с помощью пропитанной жиром салфетки.
- Выложите наггетсы на противень, застеленный качественным пергаментом, и запекайте в разогретом до 200 градусов духовом шкафу в течение 12 – 15 минут, включив режим вентилятора (обдува) для идеальной циркуляции горячего воздуха.
- Подавайте хрустящую закуску горячей вместе с любым соусом на ваш вкус.
Как сделать кабаносы?
Ингредиенты:
– куриное филе;
– любимые специи.
Приготовление:
Приготовление:
- Измельчите куриное филе ножом и пропустите его через мясорубку для получения однородной мясной массы.
- Приправьте готовый фарш солью, сушеным чесноком, молотым перцем и сладкой паприкой, после чего тщательно вымешайте все руками до равномерного распределения специй.
- Переложите пряную мясную смесь в плотный кондитерский мешок и аккуратно отсадите с помощью него длинные тонкие колбаски на противень, заранее застеленный качественным пергаментом для выпекания.
- Оставьте мясные заготовки сушиться в духовом шкафу при низкой температуре 60 – 70 градусов в течение 3 – 4 часов, обязательно держа дверцу духовки слегка приоткрытой, чтобы влажный воздух мог свободно выходить наружу, обеспечивая правильное вяление.