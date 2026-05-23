Приготовление закусок должно быть быстрым и легким, чтобы не убить весь азарт от ожидания боя. 24 Канал собрал несколько рецептов, среди которых точно найдется что-то по вкусу.

Как запечь крылышки пикантные крылышки?

Ингредиенты:

– 2 килограмма куриных крылышек;

– пол чайной ложки соли;

– 2 чайные ложки сушеного имбиря;

– 2 чайные ложки сушеного чеснока;

– сок половины лимона;

– 2 столовые ложки кетчупа;

– 5 столовых ложек соевого соуса;

– соус терияки и кунжут для подачи.

Приготовление:

Разделите куриные крылышки ножом по суставам на порционные кусочки и сложите их в глубокую емкость. Приправьте мясо солью, любимыми специями и сбрызните свежевыжатым лимонным соком. В отдельной посуде соедините томатный кетчуп с соевым соусом, вылейте эту смесь к курице, тщательно вымешайте руками, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом, и оставьте насыщаться ароматами примерно на 1 час. Обжарьте крылышки на специальной сковороде или запеките в духовке до появления хрустящей и аппетитной темной корочки. Перед подачей щедро полейте горячее блюдо густым соусом терияки и украсьте сверху семенами кунжута

Как приготовить наггетсы?

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного филе;

– 150 граммов кукурузных хлопьев;

– 50 граммов муки;

– 2 яйца;

– 10 граммов соли;

– 2 грамма черного перца;

– щепотка паприки;

– тимьян, сахар, масло.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе аккуратными небольшими кусочками весом примерно по 30 граммов каждый. Кукурузные хлопья высыпьте в пакет и слегка измельчите скалкой или руками до состояния крупной крошки, а в отдельной пиале взбейте куриные яйца вместе с солью и вашими любимыми специями. Поочередно обваляйте каждый мясной кусочек сначала в пшеничной муке, затем полностью окуните в яичную смесь и напоследок щедро запанируйте в кукурузной крошке, после чего слегка сбрызните заготовки маслом-спреем или аккуратно смажьте с помощью пропитанной жиром салфетки. Выложите наггетсы на противень, застеленный качественным пергаментом, и запекайте в разогретом до 200 градусов духовом шкафу в течение 12 – 15 минут, включив режим вентилятора (обдува) для идеальной циркуляции горячего воздуха. Подавайте хрустящую закуску горячей вместе с любым соусом на ваш вкус.

Как сделать кабаносы?

Ингредиенты:

– куриное филе;

– любимые специи.

Приготовление: