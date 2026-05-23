Приготування закусок повинно бути швидким та легким, аби не вбити весь азарт від очікування бою. 24 Канал зібрав кілька рецептів, серед яких точно знайдеться щось до смаку.

Читайте також Цей сирний соус перетворює усе на шедевр: готуємо одразу подвійну порцію задоволення

Як запекти крильця пікантні крильця?

Інгредієнти:

– 2 кілограми курячих крилець;

– пів чайної ложки солі;

– 2 чайні ложки сушеного імбиру;

– 2 чайні ложки сушеного часнику;

– сік половини лимона;

– 2 столові ложки кетчупу;

– 5 столових ложок соєвого соусу;

– соус теріякі та кунжут для подачі.

Ці крильця вам сподобаються: дивіться відео

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Приготування:

Розділіть курячі крильця ножем по суглобах на порційні шматочки та складіть їх у глибоку ємність. Приправте м'ясо сіллю, улюбленими спеціями та збризніть свіжовичавленим лимонним соком. В окремому посуді поєднайте томатний кетчуп із соєвим соусом, вилийте цю суміш до курки, ретельно вимішайте руками, щоб кожен шматочок покрився маринадом, і залиште насичуватися ароматами приблизно на 1 годину. Обсмажте крильця на спеціальній сковороді або запечіть у духовці до появи хрусткої та апетитної темної скоринки. Перед подачею щедро полийте гарячу страву густим соусом теріякі та прикрасьте зверху насінням кунжуту

Як приготувати нагетси?

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе;

– 150 грамів кукурудзяних пластівців;

– 50 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 10 грамів солі;

– 2 грами чорного перцю;

– дрібка паприки;

– тимʼян, цукор, олія.

Робимо улюблені нагетси: дивіться відео

Приготування:

Наріжте куряче філе акуратними невеликими шматочками вагою приблизно по 30 грамів кожен. Кукурудзяні пластівці висипте в пакет і злегка подрібніть качалкою або руками до стану крупної крихти, а в окремій піалі збийте курячі яйця разом із сіллю та вашими улюбленими спеціями. Почергово обваляйте кожен м'ясний шматочок спочатку в пшеничному борошні, потім повністю занурте в яєчну суміш і наостанок щедро запаніруйте в кукурудзяній крихті, після чого злегка збризніть заготовки олією-спреєм або акуратно змастіть за допомогою просоченої жиром серветки. Викладіть нагетси на деко, застелене якісним пергаментом, і запікайте у розігрітій до 200 градусів духовій шафі протягом 12 – 15 хвилин, увімкнувши режим вентилятора (обдуву) для ідеальної циркуляції гарячого повітря. Подавайте хрустку закуску гарячою разом із будь-яким соусом на ваш смак.

Як зробити кабаноси?

Інгредієнти:

– куряче філе;

– улюблені спеції.

Смачні кабаноси вдома: дивіться відео

Приготування: