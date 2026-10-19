Сосиски-привидения и паучки на Хэллоуин: две простые закуски, которые можно приготовить вместе с детьми

Скоро Хэллоуин, так что стоит запастись полезными рецептами. Мини-закуски в форме привидений и паучков – это тот случай, когда простые ингредиенты работают на зрелищный результат. К тому же такие блюда удобно готовить вместе с детьми.

Мини-закуски в форме привидений и паучков – это тот случай, когда простые ингредиенты дают эффектный результат. Основа здесь одна и та же: сосиски, слоеное тесто и немного сметаны. Именно эта простая комбинация позволяет быстро приготовить праздничную закуску без сложных приготовлений. Как приготовить сосиски-призраки Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 сосиски;

– 200 граммов слоеного или постного теста;

– 1 – 2 столовые ложки сметаны. Приготовление: Нарежьте сосиски на небольшие кусочки. Раскатайте тесто и нарежьте его полосками или небольшими кусочками. Выложите сосиски на противень, застеленный пергаментом, и накройте их тестом, формируя фигурки, похожие на маленьких привидений. Сделайте отверстия для глаз и рта с помощью зубочистки. Слегка смажьте тесто сметаной и выпекайте в разогретой духовке примерно 20 минут при температуре 180 градусов. Дайте закуске немного остыть и подавайте к столу. Как приготовить сосиски-паучки Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 5 Ингредиенты:

– 5 сосисок;

– 200 граммов слоеного теста;

– 1 – 2 столовые ложки сметаны;

– немного сметаны или густого соуса для украшения. Приготовление: На каждой сосиске сделайте по бокам несколько надрезов, не прорезая ее до конца. Так сформируются "лапки" паучков. Нарежьте слоеное тесто тонкими длинными полосками. Оберните каждую сосиску полосками теста, оставляя надрезанные части открытыми. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и смажьте тесто тонким слоем сметаны. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут, пока тесто не станет золотистым. Дайте "паучкам" немного остыть, а затем сделайте глазки из сметаны или густого соуса и подавайте к столу.