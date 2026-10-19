Сосиски-привидения и паучки на Хэллоуин: две простые закуски, которые можно приготовить вместе с детьми
Скоро Хэллоуин, так что стоит запастись полезными рецептами. Мини-закуски в форме привидений и паучков – это тот случай, когда простые ингредиенты работают на зрелищный результат. К тому же такие блюда удобно готовить вместе с детьми.
Мини-закуски в форме привидений и паучков – это тот случай, когда простые ингредиенты дают эффектный результат. Основа здесь одна и та же: сосиски, слоеное тесто и немного сметаны. Именно эта простая комбинация позволяет быстро приготовить праздничную закуску без сложных приготовлений.
Как приготовить сосиски-призраки
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 сосиски;
– 200 граммов слоеного или постного теста;
– 1 – 2 столовые ложки сметаны.
Приготовление:
- Нарежьте сосиски на небольшие кусочки.
- Раскатайте тесто и нарежьте его полосками или небольшими кусочками.
- Выложите сосиски на противень, застеленный пергаментом, и накройте их тестом, формируя фигурки, похожие на маленьких привидений.
- Сделайте отверстия для глаз и рта с помощью зубочистки.
- Слегка смажьте тесто сметаной и выпекайте в разогретой духовке примерно 20 минут при температуре 180 градусов.
- Дайте закуске немного остыть и подавайте к столу.
Как приготовить сосиски-паучки
- Время: 30 минут
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 5 сосисок;
– 200 граммов слоеного теста;
– 1 – 2 столовые ложки сметаны;
– немного сметаны или густого соуса для украшения.
Приготовление:
- На каждой сосиске сделайте по бокам несколько надрезов, не прорезая ее до конца. Так сформируются "лапки" паучков.
- Нарежьте слоеное тесто тонкими длинными полосками.
- Оберните каждую сосиску полосками теста, оставляя надрезанные части открытыми.
- Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и смажьте тесто тонким слоем сметаны.
- Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут, пока тесто не станет золотистым.
- Дайте "паучкам" немного остыть, а затем сделайте глазки из сметаны или густого соуса и подавайте к столу.