Маринованные помидоры с горчицей в ведре: как добиться вкуса, будто их готовила бабушка
Маринованные помидоры с горчицей в ведре – это простой способ приготовить закуску с приятной кислинкой и пряным ароматом. Их захочется есть снова и снова.
Маринованные помидоры с горчицей в ведре получаются с ярко выраженной кислинкой, пряным ароматом и тем самым "бочковым" вкусом, отмечает katenka1244. Здесь отлично работает не только горчица, но и ферментация: именно она делает заготовку такой вкусной и долговечной.
Что нужно для рассола?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– на 1 литр воды: 4 столовые ложки горчичного порошка;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– листья хрена;
– листья смородины;
– листья вишни;
– веточки укропа с "зонтиками";
– зубчики чеснока.
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Приготовление:
- Помидоры вымойте и очистите от плодоножек.
- Положите их в чистое пластиковое ведро.
- На дно емкости и между помидорами разложите зелень и чеснок.
- Сверху накройте заготовку листом хрена.
- Отдельно смешайте все ингредиенты для рассола с холодной водой.
- Залейте помидоры так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
- Плотно накройте ведро крышкой и поставьте в прохладное место, например, в погреб.
Когда помидоры будут готовы?
По словам блогерши, маринованные помидоры с горчицей дозревают примерно за месяц. В прохладном месте они хорошо хранятся до весны, если не открывать крышку.
Обратите внимание! После открытия ведра помидоры лучше хранить в холодильнике и съесть в течение недели. По тому же рецепту можно заквасить и зеленые помидоры.