Ветчина без маринада теряет вкус: что обязательно добавить к мясу

Ветчина не любит спешки. Это тот случай, когда даже хороший кусок мяса можно испортить, если ограничиться лишь солью и специями сверху.

Вкус формируется значительно раньше – еще до запекания, информирует Pysznosci. Многие годами используют один и тот же способ, но на самом деле даже небольшое изменение пропорций дает другой результат: больше сочности или более глубокий аромат.

Какие ингредиенты приготовить для маринада ветчины?

Основа почти всегда проста: соль, специи, немного кислоты или сладкого компонента, масло или вода. Именно эти ингредиенты для маринада ветчины создают тот баланс, благодаря которому мясо после запекания не будет сухим. Для базового варианта обычно берут воду, соль, лавровый лист, черный перец, несколько зубцов чеснока, паприку, немного сахара или меда. Если нужен домашний маринад для ветчины, этого уже достаточно, чтобы получить надежный результат без сложных добавок.

Невероятный вкус / Фото Unsplash

Отдельно важно правильно рассчитать, сколько соли для маринада ветчины нужно. На литр воды обычно добавляют примерно 40 – 50 граммов соли. Если мясо большое, соли должно быть достаточно, но без избытка, иначе вкус станет резким. Как сварить маринад для ветчины? Если используется жидкая основа, специи лучше не просто смешать, а коротко прогреть. Именно поэтому многие хозяйки спрашивают, как сварить маринад для ветчины правильно.

В воду добавляют соль, перец, лавровый лист, гвоздику, кориандр, иногда немного сахара. Смесь доводят до кипения, несколько минут проваривают, а затем полностью охлаждают. Только после этого заливают мясо. Горячий маринад использовать не стоит – он меняет структуру поверхности ветчины еще до приготовления. Такой вариант – классический мокрый маринад для ветчины, особенно если речь идет о большом куске мяса для праздничного стола.

Великолепная на вид и вкус / Фото Unsplash

Сколько времени мариновать ветчину?

Одна ночь в холодильнике – это минимум. Точно лучше дать 12 – 24 часа. Малый кусок пропитывается быстрее, большой – медленнее. Если мясо очень плотное, его иногда прокалывают тонким ножом или шприцем вводят часть жидкости внутрь. Именно поэтому маринад для запекания ветчины часто делают заранее – не перед самым приготовлением, а еще накануне.

Что добавить в простой маринад для ветчины?

Для такого маринада достаточно смешать соль, перец, чеснок, немного масла и паприки, пишет Maker. Эту смесь хорошо втирают в мясо и оставляют на несколько часов. Такой вариант подходит для сухого маринада к ветчине, особенно если мясо потом будет запекаться без дополнительной жидкости.

Как приготовить маринад с медом для ветчины?

Если хочется выразительной корочки, хорошо работает маринад с медом для ветчины. Мед дает легкую карамелизацию, особенно в духовке. Его смешивают с горчицей, солью, черным перцем и небольшим количеством масла. Здесь важно не переборщить – избыток меда быстро темнеет.

Замечательная ветчина / Фото Unsplash

Чем особенный маринад с чесноком для ветчины?

Для тех, кто любит более сильный аромат, подходит маринад с чесноком для ветчины. Чеснок лучше или мелко натереть, или пропустить через пресс, чтобы он равномерно распределился. Особенно хорошо он работает в сочетании с паприкой, черным перцем и сухими травами.

Как приготовить маринад с горчицей для ветчины?

Отдельно стоит упомянуть маринад с горчицей для ветчины – именно он часто дает тот знакомый праздничный вкус, который многие помнят еще с детства. Горчица смягчает верхний слой мяса, добавляет остроты и хорошо сочетается с медом, чесноком или даже небольшим количеством яблочного уксуса.

Стоит ли делать традиционный маринад для ветчины?

Чаще всего традиционный маринад для ветчины состоит без привередливых специй: соль, перец, лавровый лист, чеснок, немного гвоздики. Именно такой вариант лучше всего подходит, если хочется естественного вкуса самого мяса без доминирования специй.

Из чего состоит пикантный маринад для ветчины?

Если хочется более яркого вкуса, готовят пикантный маринад для ветчины – с добавлением острого перца, копченой паприки, кориандра или даже капли соевого соуса. Такой вариант хорошо работает для современной подачи, когда ветчину подают тонкими ломтиками.

Как приготовить маринад для ветчины в духовке?

Перед запеканием особенно важно, чтобы маринад для ветчины в духовке не содержал избытка жидкости снаружи. Иначе корочка образуется медленно. Поэтому перед духовкой кусок лучше обсушить, а остатки маринада нанести тонким слоем.

Как приготовить маринад для копченой ветчины?

Для копчения нужен более сдержанный вкус, поэтому маринад для копченой ветчины обычно менее сладкий и без большого количества меда. Здесь важны соль, перец, чеснок, лавровый лист и минимум дополнительных ароматов, чтобы дым не терялся.

Маринад для вареной ветчины

Если мясо сначала варится, тогда маринад для вареной ветчины фактически переходит в рассол: вода, соль, специи, лавровый лист, перец горошком.

Именно в этом случае температура жидкости и длительность выдержки особенно важны. Хорошо подобранный маринад всегда чувствуется уже после первого куска – не резко, не навязчиво, а правильно. И тогда даже простая домашняя ветчина звучит совсем иначе.

